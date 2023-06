XDefiant Open Beta: Datum, Preload, Early Access und mehr zur Shooter-Hoffnung

Wer XDefiant noch vor dem Launch ausprobieren will, hat bald die Gelegenheit dazu.

Mit XDefiant veröffentlicht Ubisoft noch in diesem Sommer einen Free2Play-Shooter mit actiongeladenen Arenakämpfen. Im April gab es bereits eine ausgiebige Beta-Phase, die viele Spieler*innen begeistern konnte und den Titel in den Fokus vieler Shooter-Fans rückte. Im Juni legt Ubisoft nun nach und startet eine Open Beta für XDefiant, an der alle teilnehmen können.

Die wichtigsten Fakten zum Start der Open Beta von XDefiant

Starttermin: 21. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit

21. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit Endtermin: 23. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit

23. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Downloadgröße: Noch nicht bekannt

Es ist durchaus möglich, dass Ubisoft die Laufzeit der Beta noch verlängern wird, immerhin wurde das auch schon bei der Closed Beta im April gemacht. Beachtet zudem, dass die Open Beta nicht auf PS4 und Xbox One verfügbar sein wird.

Gibt es eine Early Access-Option und einen Preload?

Ja. Wer bereits an der geschlossenen Beta im April teilgenommen hat, darf schon insgesamt 24 Stunden früher loslegen:

Early Access-Starttermin: 20. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit

Preload: Teilnehmer*innen der April-Beta können vermutlich den vorhandenen Client nutzen, der auf der PS5 64,52 GB wiegt. Infos für einen möglichen Preload für alle, die jetzt erst einsteigen wollen, gibt es noch nicht, wir rechnen aber mit einer Preload-Möglichkeit 24 Stunden vor dem Start.

Ihr wollt das Spiel schon jetzt in Action sehen? Bitte schön:

1:54 XDefiant - Ubisofts neue CoD-Alternative im Übersichtstrailer vorgestellt - Ubisofts neue CoD-Alternative im Übersichtstrailer vorgestellt

So könnt ihr an der Beta teilnehmen

Wenn ihr an der XDefiant-Beta teilnehmen wollt, müsst ihr euch lediglich den entsprechenden Client aus dem Store eurer jeweiligen Konsole herunterladen. Sucht dafür einfach nach "XDefiant" und euch sollte die entsprechende Seite angezeigt werden.

Eine Vorab-Registrierung bei Ubisoft ist anders als bei der Closed Beta nicht notwendig, ihr könnt es aber trotzdem tun, um Neuigkeiten zum Spiel und dem Server-Status etc. zu bekommen.

Geht auf die Seite playxdefiant.com

Klickt oben rechts auf "Register"

Wählt eure bevorzugte Plattform und bestätigt

Meldet euch mit eurem Ubisoft-Account an und bestätigt erneut

Das steckt in der Open Beta von XDefiant

Noch gibt es keine Angaben darüber, welche Inhalte – also welche Modi, Klassen und Maps – wir in der Open Beta ausprobieren können. Wenn ihr einen Überblick braucht, welche Inhalte euch im fertigen Spiel erwarten, legen wir euch unseren Übersichtsartikel ans Herz:

XDefiant vereint fiktive Organisationen und Schauplätze aus unterschiedlichen Tom-Clancy-Titeln. Die Spieler*innen verkörpern dabei sogenannte Defiants, die sich wiederum Fraktionen aus verschiedenen Spielen wie den Wolves aus Ghost Recon, Echelon aus Splinter Cell oder den Cleaners aus The Division anschließen können.

Werdet ihr in die Open Beta von XDefiant reinschauen?