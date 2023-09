XDefiant: Schlechte Nachrichten - Release verschiebt sich, weil der Shooter bei Qualitäts-Tests gescheitert ist

Ubisofts Free2Play-Shooter XDefiant soll noch dieses Jahr erscheinen. Nur wann genau ist noch nicht ganz klar.

Ubisoft hat noch Probleme mit XDefiant: Es gab zwar bisher keinen offiziellen Release-Termin für den Free2Play-Shooter, aber der Launch für PS5 und Xbox Series S/X verzögert sich trotzdem etwas. Das bedeutet, dass wir mit etwas Glück schon Mitte September spielen können, aber das hängt von einigen Faktoren ab und könnte sich auch noch einmal nach hinten verschieben, wie die Entwickler*innen erklären.

XDefiant erscheint frühestens Mitte September, vielleicht aber auch erst Mitte Oktober

Darum geht's: XDefiant ist ein bodenständiger Arena-Shooter von Ubisoft. In dem Free2Play-Titel wählen wir aus verschiedenen Spezialfähigkeiten sowie Waffen aus und treten in verschiedenen Spielmodi gegeneinander an. Das Ganze wurde schon in einigen Open Beta-Sessions geprüft, muss aber noch einige Tests bestehen.

Darum kommt's später: Die ersten Qualitäts-Tests von Plattform-Anbietern wie Sony und Microsoft hat XDefiant laut einem umfangreichen Statement der Macher*innen nämlich zunächst nicht bestanden. Dementsprechend arbeitet man bei Ubisoft jetzt noch mit Hochdruck daran, die letzten Mängel auszubügeln.

Das sind die Optionen:

Klappt das und der nächste Test erfolgt zufriedenstellend, kann XDefiant Mitte bis Ende September erscheinen.

erscheinen. Womöglich muss Ubisoft aber auch nochmal nachbessern und kann nur unter der Bedingung launchen, dass ein Day One-Patch erscheint, der die letzten Probleme behebt. Dann würde XDefiant erst Anfang bis Mitte Oktober auf den Markt kommen können.

Angesichts dessen, dass es bisher sowieso kein offizielles Release-Datum gab, wirkt diese Verschiebung um ein paar Wochen mehr als verkraftbar. Die Entwickler*innen wollen ganz bewusst möglichst transparent sein und geben auch deshalb so genaue Einblicke in die Prozesse vor dem Release hinter den Kulissen. Wo es im Detail noch Probleme mit XDefiant gibt, verrät das Studio dann aber doch nicht.

Wenn es soweit ist und XDefiant wirklich erscheint, soll es sowohl für PC, PS5 und Xbox Series S/X als auch für PS4 und Xbox One erscheinen. Wir sind vor allem auf die Versionen für die älteren Konsolen der letzten Generation gespannt. Die letzten Beta-Tests waren nämlich nur auf PS5 und Xbox Series S/X spielbar, nicht mehr auf der Last Gen. Aber das muss natürlich kein schlechtes Zeichen sein.

Freut ihr euch auf XDefiant? Was erwartet ihr vom Ubisoft-Shooter und wo glaubt ihr, könnte es noch Probleme geben?