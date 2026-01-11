  • Anzeige

Das gruseligste PS5-Spiel 2025: Das laut Metacritic beste Horrorspiel des letzten Jahres gibt's jetzt günstig im Sonderangebot!

Dieses PS5-Spiel hat im letzten Jahr nicht nur uns das Fürchten gelehrt: Jetzt bekommt ihr das beste Horrorspiel und den größten Resident-Evil-Konkurrenten aus 2025 günstig im Sonderangebot!

11.01.2026 | 14:02 Uhr


Wenn ihr Lust auf wirklich verstörenden Survival-Horror habt, ist dieses PS5-Spiel aus 2025 genau das Richtige für euch. Wenn ihr Lust auf wirklich verstörenden Survival-Horror habt, ist dieses PS5-Spiel aus 2025 genau das Richtige für euch.

2025 war zwar kein schlechtes Jahr für Horrorspiele. Bis in die Top 20 der besten PS5-Spiele des Jahres laut Metacritic hat es aber nur ein einziger Vertreter des Genres geschafft. Dieser gehört zu einer berühmten Reihe, welche schon seit Jahrzehnten mit Resident Evil um den Survival-Horror-Thron konkurriert, und ist gerade bei Amazon günstig im Angebot zu bekommen. Ihr zahlt dort aktuell rund 35€ weniger als im PlayStation Store:

Das beste PS5-Horrorspiel 2025 jetzt im Angebot schnappen!

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, er könnte also jederzeit wieder enden. Übrigens bekommt ihr bei dem Händler gerade auch noch einige weitere PS5-Spiele aus 2025 im Angebot. Hier haben wir euch ein paar Beispiele herausgesucht, bei denen die Preise allerdings ebenfalls schon bald wieder steigen könnten:

Verstörende Reise in die 60er: Das ist das beste Horrorspiel 2025!

Silent Hill f entführt euch in eine surreale, düstere Version eines japanischen Dorfes. Silent Hill f entführt euch in eine surreale, düstere Version eines japanischen Dorfes.

Es geht hier natürlich um Silent Hill f, das diesmal nicht in der namensgebenden amerikanischen Kleinstadt spielt, sondern euch in den 1960ern ins japanische Dorf Ebisugaoka schickt. Atmosphärisch knüpft der jüngste Teil der berühmten Reihe dennoch an seine Vorgänger an, was bedeutet, dass ihr hier nicht nur Splatter und Jump Scares bekommt, sondern auch mit vielen surrealen Erlebnissen und nervenzerfetzendem psychologischem Horror konfrontiert werdet.

Dazu gehört auch, dass Silent Hill f schwer verdauliche Themen behandelt. Die Trigger-Warnung führt etwa Kindesmissbrauch, Mobbing, drogeninduzierten Halluzinationen und Folter auf und übertreibt dabei nicht. Silent Hill f ist schon deshalb kein Horrorspiel für jeden, aber definitiv das Richtige für alle, die Lust auf ein wirklich düsteres, verstörendes Spiel haben wollen, das euch lange beschäftigen wird, auch deshalb, weil die Story bei mehrfachem Durchspielen ganz neue Aspekte offenbart.

Video starten 15:44 Silent Hill f krempelt die Serie gehörig um

Während Silent Hill f erzählerisch sehr kreativ und mutig ist, bietet das Gameplay vergleichsweise konventionellen Survival-Horror mit einer Mischung aus Erkundung, Rätseln und Action, wobei letztere sich vor allem auf den Nahkampf konzentriert. Das ist kompetent umgesetzt, aber nicht sonderlich abwechslungsreich. Silent Hill f ist damit eindeutig ein Spiel, das man sich für das packende Erlebnis, aber nicht für die spielerische Herausforderung kaufen sollte.

