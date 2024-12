YouTuber zerstört jahrelangen PS5-Mythos - kauft aussortierte Chips der Konsole und zockt darauf PS3-Spiele

Selbst ein altes God of War-Spiel hat nie den Sprung auf die PS4 oder PS5 geschafft, dabei wäre das möglich!

Die PS3 ist eine legendäre Konsole, aber auch für ihre komplexe Hardware berüchtigt. Insbesondere der verbaute Cell-Chip mit seiner außergewöhnlichen Architektur stellte sich für viele Entwickler*innen als gigantische Optimierungshürde heraus. Daher galt auch seine Emulation für Jahrzehnte als nahezu unmöglich – sogar für die PS5. Ein YouTuber beweist jetzt aber das Gegenteil.

PS5-Chips mit mangelhafter Qualität werden anderweitig verwendet

Habt ihr euch eigentlich schon einmal gefragt, was passiert, wenn ein PS5-Chip in der Produktion die von Hersteller AMD gesteckten Qualitätsmerkmale nicht erreicht? Beispielsweise wenn ein oder zwei der insgesamt acht CPU-Kerne nicht funktionieren?

Normalerweise würden er wahrscheinlich im Müll landen, aber mit ein paar Kniffen können die beschädigten Kerne auch deaktiviert werden, damit der Chip dann in anderer Form genutzt werden kann.

Eine Form davon ist das Mining von Bitcoin. Die zurechtgestutzten Prozessoren verkaufte AMD unter anderem an den Mainboard-Hersteller ASRock, der ein komplettes Mining-Rig für knapp 400 Dollar auf PS5-Basis angeboten hat.

Hier könnt ihr die Mining-Platine sehen, die wie eine Grafikkarte aussieht und auch so angeschlossen wird:

Auf der Platine steckt der Athlon BC-250 – eine ausgemusterte PS5-APU. (Bildquelle: Lowest Logan / YouTube)

Mit ihrem niedrigen Preis ist die Platine günstig, für Spieler*innen aber auch komplett nutzlos, denn mit ihnen kann nicht gezockt werden. Dafür gibt es nämlich eigentlich keine entsprechende Software-Unterstützung, beispielsweise in Linux.

Die Betonung liegt hier auf "eigentlich". Denn der YouTuber Lowest Logan hat es mit ein paar Anpassungen doch geschafft. Er hat sich eines der Mining-Rigs geschnappt, ein Netzteil angeschlossen und Linux so zurechtgepatcht, dass die PS5-Hardware erkannt wurde.

Der "unbrauchbare" PS5-Chip schafft 60 fps und teilweise sogar 4K in PS3-Spielen!

Nachdem die Grafikkarte endlich erkannt wurde, war es möglich, Spiele zu starten. Minecraft in 300 fps? Gar kein Problem, aber auch nicht überraschend. Wirklich interessant wurde es nach der Installation eines PS3-Emulators.

Legale Emulation Anhand des Videos können wir nicht verifizieren, ob der YouTuber selbsterstellte Backups seiner PS3-Spiele genutzt hat. Da er ein Verfechter von Modding alter Konsolen zu sein scheint, gehen wir davon aus, dass er keine Raubkopien verwendet hat. Diese wären dann rechtlich bedenklich, da Erwerb und Anfertigung unter Strafe stehen.

Auf dem Emulator konnte der YouTuber dann beispielsweise PS3-Spiele wie Gran Turismo 5 Prologue bei stabilen 60 fps in 1440p – also einer höheren Auflösung als damals – zocken. LittleBigPlanet 3 lief sogar in 4K bei immer noch ruckelfreien 30 fps.

Im Video seht ihr seine Versuche ab viereinhalb Minuten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

YouTuber zerstört großen PlayStation-Mythos

Und damit wurde dann auch direkt ein Mythos zerstört, der eigentlich besagt, dass es nicht möglich sei, auf einer PS5 die alten PS3-Spiele zu emulieren. Davon sind auch wir vor einigen Jahren ausgegangen:

Allerdings hat sich seitdem auch viel getan. Der verwendete PS3-Emulator ist immer besser geworden, läuft also mittlerweile auch auf schwacher Hardware mit soliden FPS-Zahlen. Dass er aber auf einem PS5-Chip läuft, der aufgrund seiner Limitierungen gerade einmal auf 450 Megahertz statt der maximalen 2,23 Gigahertz bei der Grafikeinheit kommt, ist schon eine Ansage.

Zudem fehlen jedem Chip zwei CPU-Kerne, sie kommen also lediglich auf sechs statt acht Kerne. PS3-Emulation wirkt mit den ganzen Limitierungen im Hinterkopf fast wie ein Klacks, zumal dabei keinerlei interne Sony-Dokumente genutzt werden konnten, um Optimierungen vorzunehmen. Mit solch einer Informationsbasis, wäre es sicherlich noch einmal eine Spur leichter.

2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Autoplay

Was macht Sony mit seiner PS3-Historie?

Eine offizielle Möglichkeit der Emulation von PS3-Spielen gibt es auf der PS5 bislang nicht. Spielbar sind lediglich ein paar PS4-Remaster wie die von God of War 3 oder The Last of Us. Außerdem könnt ihr über PS Plus Premium einige PS3-Spiele streamen. Wir haben sie euch in dieser Liste zusammengefasst:

PS Plus Premium Spiele-Liste: Alle Games des Abo-Modells von Dennis Michel

Vor kurzem kamen zudem Gerüchte auf, dass Sony einige PS3-Spiele auf die PS5 bringen möchte. Ob es sich dabei um Emulation oder Portierungen handelt, ist bislang nicht bekannt:

Dass Sony irgendwann einmal an einem Punkt kommt, dass Cloud-Streaming nicht mehr umsetzbar ist, ist mehr oder weniger zu erwarten, da in den Servern lediglich PS3-Hardware schlummert und die irgendwann auch einmal ausgedient hat. Dann führt eigentlich kein Weg mehr an der Emulation von PS3-Spielen vorbei und jetzt wäre immerhin bewiesen, dass diese auf der PS5 laufen könnte.

Welches PS3-Spiel würdet ihr sofort auf eurer PS5 zocken?