Undertale-Fans aufgepasst: Dieses Zeitschleifen-RPG könnt ihr jetzt in einer Demo testen

Genre: RPG Entwickler: Armor Games Studio Plattform: PC, Switch Release: 2023

Ihr seid begeistert von Undertale oder sucht einfach nach einem niedlichen kleinen Retro-RPG, womöglich für die Switch? Dann solltet ihr In Stars and Time im Blick behalten - oder am besten gleich mal ausprobieren. Auf Steam gibt es nämlich aktuell eine Demo. Der Release ist erst für nächstes Jahr angekündigt. Auch Fans von Minit sollten sich das Spiel mal ansehen.

Im Trailer könnt ihr euch bei nostalgischen Klängen davon überzeugen, wie das aussieht:

Gegen die Zeitschleife hilft nur Schere, Stein, Papier

Darum geht's: In Stars and Time lässt euch in die Rolle des non-binären Charakters Siffrin schlüpften. Siffrin gehört zu einer Familie aus Abenteuerfreund*innen, die eigentlich gerade dabei war, einen tyrannischen Herrscher zu stürzen. Doch gerade als das fast geschafft war, ereignete sich eine Katastrophe, in deren Folge die Truppe nun in einer Zeitschleife gefangen ist.

Siffrin ist allerdings die einzige Person, die das bemerkt. Während alle anderen also weitermachen wie bisher, versucht unser Hauptcharakter, den Wiederholungen ein Ende zu setzen. Mit jedem neuen Loop ergeben sich dabei andere Optionen für Rätsel und Dialoge.

Schere, Stein, Papier: Aber das sind nicht die einzigen Spielmechaniken. Wie die bedrohliche Ausgangssituation schon nahelegt, müsst ihr es auch mit tödlichen Feinden aufnehmen - und wie würde das besser gehen als mit Schere, Stein und Papier, also dem beliebten Spiel, das manchmal im echten Leben als Entscheidungshilfe dienen kann... - wie wir gehört haben.

Das Kinderspiel ist die Basis für rundenbasierte Kämpfe: Ihr kämpft wirklich mit Schere, Stein und Papier, aber ganz so einfach wie bei dem originalen Spiel, bei dem ihr eure Hände zu Objekten formt, wird es natürlich nicht. Damit es nicht zu langweilig wird, ist das System erweitert mit typischen Rollenspielelementen, wie beispielsweise Effekten und Schlägen, die daneben gehen.

Hier geht es zu einem weiteren interessanten Spiel, das ihr bestimmt noch nicht kennt:

Übernatürliches und gutes Essen: Nebenbei könnt ihr euch zudem mit einem ätherischen Wesen aus dem Sternenlicht der Unendlichkeit befassen oder einfach mit euren Freund*innen leckere Samosas essen. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, wie viel Spaß das Ganze macht, könnt ihr euch die Steam-Demo herunterladen. Für den vollen Release auf PC und Switch gibt es noch keinen genauen Zeitraum. Wir wissen nur, dass es nächstes Jahr so weit sein soll.

Habt ihr Lust auf das Spiel bekommen? Werdet ihr euch die Steam-Demo anschauen?