Trailer tut so, als wäre Zelda BotW 2 schon vor 20 Jahren erschienen

Während der Direct zur E3 2019 kündigte Nintendo mit Zelda: Breath of the Wild 2 ein Sequel zum Switch-Hit aus dem Jahr 2017 in einem ersten Teaser-Trailer an. Wir wissen bereits, dass der Nachfolger ebenfalls für Nintendo Switch erscheinen wird. Was aber, wenn BotW 2 schon vor 20 Jahren auf den Markt gekommen wäre?

So sieht Zelda Breath of the Wild 2 als N64-Spiel aus

Was ist neu? Youtuber The Regressor hat am Wochenende mit einem Demake-Video Aufsehen erregt, das Zelda Breath of the Wild 2 im charmanten Grafik-Gewand eines N64-Titels aus dem Jahr 1999 zeigt (via Polygon).

Zum Vergleich könnt ihr euch hier noch einmal den Zelda BotW 2-Trailer anzeigen, der auf der E3 2019 gezeigt wurde:

Was wissen wir schon über Zelda BotW?

Zelda Breath of the Wild 2 befindet sich für Nintendo Switch in Entwicklung

Zelda BotW 2 spielt wieder in Hyrule

Zelda BotW 2 wird möglicherweise noch gruseliger als Majora's Mask

Ein genaues Release-Datum oder gar einen -Zeitraum gibt es allerdings noch nicht.