Zelda-Fan spielt BotW 50 Mal an einem einzigen Tag durch

Wer The Legend of Zelda: Breath of the Wild durchspielen will, benötigt dafür laut howlongtobeat.com in der Regel zwsichen 50 und 100 Stunden. Aber durch die offene Struktur des Open World-Titels lässt sich der Abspann und damit das Ende auch sehr viel schneller erreichen. Ihr könnt direkt ins Schloss zu Ganon, wenn ihr das Alte Plateau abgeschlossen und das Parasegel eingesackt habt. Es gibt einige Fans, die sich den Spaß machen, das so schnell wie möglich zu erreichen. Einer von ihnen sogar 50 Mal am Tag.

Zelda BotW: Dieser Fan schafft es 50 Mal in unter 23 Stunden

Darum geht's: Zelda-Fans, die einfach nicht genug von Breath of the Wild bekommen können, wenden sich oft der Speedrun-Community zu. Die Speedrunner*innen versuchen, einfach so schnell wie möglich durch das Spiel zu kommen und nutzen dafür verschiedenste Kategorien.

Wenn es einfach nur darum geht, so schnell wie möglich den Abspann zu sehen (Das heißt Any%, im Gegensatz zur 100 %-Kategorie, bei der alles im Spiel erledigt werden muss), liegt der Weltrekord aktuell bei unter 24 Minuten (via: Speedrun.com).

Das klingt besonders krass, wenn man (wie ich) deutlich über 200 Stunden mit einem Durchgang verbracht hat. Aber für Speedrunner wie Player 5 ist es nichts Besonderes mehr, in halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Welt von Hyrule zu hetzen. Darum erlegen sich viele Speedrunner*innen weitere, zusätzliche Herausforderungen auf.

Player 5 hat es jetzt zum Beispiel geschafft, Zelda BotW innerhalb eines Tages stolze 50 Mal durchzuspielen. Dabei war sein schnellster Durchgang in 24:16 erledigt und sein längster in 25:23. Das ist extrem konsistent und zeigt, wie viel Übung der Speedrunner hat.

Für die 50 Durchläufe hat er dann auch nur 22 Stunden und 34 Minuten gebraucht. Am Ende des Marathons war er überraschend beherrscht – kein Jubel, keine Freudenschreie, nur strikte Professionalität. Hier bedankt er sich bei allen, die zugesehen und ihn dabei wach gehalten haben:

Wann kommt das Zelda BotW-Sequel? Es dauert jetzt nicht mehr lange: Am 12. Mai soll der Launch von Zelda: Tears of the Kingdom erfolgen. Vorausgesetzt natürlich, dass sich der Open World-Titel nicht noch einmal verschiebt. Eigentlich sollte er schon längst erschienen sein.

Was sagt ihr zu der wahnwitzigen Leistung? Wie oft würdet ihr Zelda BotW wohl an einem Tag durchschaffen?