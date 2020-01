Der malerische Cel-Shading-Stil von Zelda: Breath of the Wild erinnert etliche Fans an die Filme von Studio Ghibli und ließ insbesondere um den Launch-Zeitraum herum Wünsche nach einem Anime im entsprechenden Look lauter werden.

Trailer zeigt Zelda als Anime im Ghibli-Stil

Wie ein Studio Ghibli-artiger Zelda: Breath of the Wild-Anime aussehen könnte, das zeigt uns jetzt ein inoffizieller Trailer, der von etlichen Fans völlig zurecht mit großer Begeisterung aufgenommen wird.

Die Charaktere und die Welt sehen einfach wunderschön aus und machen sofort Lust auf eine Umsetzung des Ganzen.

Was sagen die Fans? "Wer auch immer das erstellt hat, sollte offiziell von Nintendo prämiert werden", schreibt etwa Mushroomy in den Kommentaren unter dem Youtube-Video. "Dieser Trailer fängt ehrlich gesagt die Emotionen von Breath of the Wild so gut ein, dass ich denke, ich spiele beim Schauen des Videos das Spiel", meint mochi.

Es gab schon Gerüchte zu einer Zelda-TV-Serie

Gerüchte zu einer Zelda-Serie kommen immer mal wieder auf den Tisch. Vor einigen Jahren kursierte beispielsweise die Meldung, dass Netflix gemeinsam mit Nintendo an einer Adaption arbeite. Später dementierte Nintendo dies allerdings.

Zelda-Producer Aonuma wurde in der Vergangenheit ebenfalls bereits nach seinen Vorstellungen zu einer Serie gefragt.

"Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wünschte, wir könnten eine TV-Show oder einen Film für jeden einzelnen Teil der Zelda-Reihe machen. Oder vielleicht würden wir einfach alle Serienableger miteinander kombinieren und daraus etwas komplett neues kreieren."

...meinte er in einem Interview gegenüber IGN im Zuge der E3 2019. Natürlich handelt es sich hierbei um keine Bestätigung, dass uns wirklich eine derartige Serie erwartet.

GamePro-Kollege und langjähriger Zelda-Fan Kai Schmidt hat hierzu übrigens eine klare Meinung: In seiner Kolumne erklärt er euch, warum Link kein Serienheld ist.