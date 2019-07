Zelda - So stellt sich der Schöpfer eine TV-Serie vor

Gerüchte um eine TV-Serie zu The Legend of Zelda kommen immer mal wieder auf den Tisch. Vor einigen Jahren kursierte beispielsweise die Meldung, dass Netflix gemeinsam mit Nintendo an einer Adaption arbeite. Später dementierte Nintendo dies allerdings.

Die Frage, wie eine TV-Show rund um das beliebte Videospiel-Franchise aussehen könnte, bleibt nichtsdestotrotz spannend. Das dachte sich auch IGN. Im Zuge der E3 2019 fragte das Magazin Serienschöpfer Aonuma im Rahmen eines Interviews nach seinen Vorstellungen einer Zelda-Serie.

Wie könnte eine Zelda-Serie laut Aonuma aussehen?

Natürlich bleibt Aonuma bei dieser Frage sehr vage. Eine TV-Serie oder ein Film zu The Legend of Zelda wurde bislang nicht offiziell angekündigt.

Auf die Frage hin, welches Spiel im Speziellen verfilmt werden könnte, antwortete der Serienschöpfer folgendes:

"Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wünschte, wir könnten eine TV-Show oder einen Film für jeden einzelnen Teil der Zelda-Reihe machen. Oder vielleicht würden wir einfach alle Serienableger miteinander kombinieren und daraus etwas komplett neues kreieren."

Also alle Spiele in einen Topf werfen und daraus eine Verfilmung formen? Interessanter wie ambitionierter Gedanke. Schließlich gehen die Spiele in Sachen Stimmung und Atmosphäre teilsweise weit auseinander. Man vergleiche beispielsweise das düstere Majora's Mask mit dem kunterbunten Wind Waker...

Kollege Kai hat hierzu übrigens eine klare Meinung: In seiner Kolumne erklärt er euch, warum Link kein Serienheld ist.

Hinweis: Hierbei handelt es sich nur um eine Wunschvorstellung. Nintendo arbeitet nicht an einer TV-Serie zu Zelda.

Wie sollte eine Zelda-TV-Serie eurer Meinung nach aussehen?