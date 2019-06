Der wahre Zelda: Botw-Endboss? Ein Leune, der auf einem Iwarok reitet!

Wer schon einmal durch das Hyrule von The Legend of Zelda: Breath of the Wild spaziert ist, der weiß, dass da so manche Gefahr lauern kann. Egal ob nun Hinox, Moblins oder Oktoroks - als Link muss man achtsam sein. Wisst ihr aber, was wirklich gefährlich ist? Ein Leune auf einem Iwarok.

Zelda: Breath of the World 2

Link könnte laut Theorie ein düsteres Schicksal ereilen

Der ultimative Breath of the Wild-Boss

Diese Begegnung machte (nicht ganz zufällig) der Reddit-User faeries_wearboots, der zum Beweis auch ein Bild dieser eindrucksvollen Kombination postete. Einen bewaffneten Löwen-Zentaur auf einem Steingolem sieht man immerhin nicht alle Tage.

Zugegeben, er hat es ein bisschen darauf angelegt, denn der reitende Leune ist nicht das erste Monster, das er auf einen Iwarok gepackt hat. Angefangen hat alles nämlich mit seinem Pferd, dass er auf einem schlafenden Iwarok "parkte". Danach kam die Frage auf, was man noch so alles auf den Golem packen könnte.

Die Antwort? Einen Bären zum Beispiel:

Wie hat er das gemacht? Hier hat sich faeries_wearboots einfach einen Zottelbär ausgesucht, ihn gezähmt und dann auf den Rücken eines Iwaroks geritten. Damit der Bär nach dem Absteigen nicht davonläuft wurde er mit dem Stasis-Modul eingefroren - dann nur noch mit dem Gleiter runtersegeln und fertig ist der Schnappschuss.

Aber es müssen nicht unbedingt Reittiere sein. Mit etwas Geduld kann man auch einen Bokblin in die Falle locken.

Ein User hatte schon die Idee für die endgültige Challenge: Ein Iwarok, der auf einem Iwarok reitet.

Da kann Ganon einpacken.