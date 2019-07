The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat eine sehr einfallsreiche, neugierige Community, die auch zwei Jahre nach dem Release des Switch- und Wii U-Spiels noch neue Dinge herausfindet. Wusstet ihr, dass sich eine einfache Güterlore in eine gefährliche Elektrowaffe verwandeln lässt? Nicht? Dann passt mal auf.

Wie eine Lore zur schockierenden Waffe wird

Polygon hat vor Kurzem zwei faszinierende Videos eines Twitter-Users namens usapanda_G ausgegraben, die abermals unter Beweis stellen, wie wunderbar die (im Grunde simplen) Mechaniken des Spiels ineinandergreifen.

Metall leitet Strom. Diese Regel gilt sowohl in der Realität als auch in Breath of the Wild. Spieler usapanda_G wendet dieses einfache physikalische Gesetz in den unteren Videos auf eine Güterloren-Konstruktion an.

Was macht der Spieler genau? usapanda_G lädt sein Vehikel ganz einfach mithilfe von Elementarwaffen auf. Zunächst schlägt er mit dem Elektroschwert auf den Wagen, wirft es dann in den Innenraum und beschießt ihn anschließend noch einmal mit einem Elektropfeil.

Das scheint auszureichen, um das Transportfahrzeug in eine geniale Waffe zu verwandeln, mit der sich garstige Bokoblins ganz einfach über den Jordan schicken lassen.

Und wie bewegt der Spieler sein Vehikel? Ganz einfach: Wer genau hinguckt, erkennt, dass Link nicht auf einer Lore steht, sondern auf zwei. Der Spieler hat sie mithilfe des Magnetmoduls ineinandergesteckt, wobei der untere Wagen als Lenker dient.