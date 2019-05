Besitzt ihr den DLC Legendäre Prüfungen für The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dann könnt ihr euch Majoras Maske besorgen. Das kultige Item, das wir aus dem N64-Ableger Majora's Mask kennen. So weit, so bekannt.

Aber habt ihr gewusst, dass die Maske auf einige Gegnern einen teils sehr witzigen Effekt hat? Insbesondere die Reaktion eines Echsalfos amüsiert die Community.

Majoras Maske hat speziellen Effekt

Was bringt Majoras Maske überhaupt? Wer den bunten Kopfschmuck trägt, macht sich für die meisten Feinde in Zelda: Breath of the Wild unsichtbar. So könnt ihr seelenruhig durch die Landschaft stapfen, ohne dass euch lästige Bokblins und Konsorten im Nacken hängen.

Woher bekomme ich Majoras Maske? Wie bereits erwähnt, steckt das Item im DLC Legendäre Prüfungen. Um das Item einzusacken, müsst ihr zunächst die Quest "EX: Die uralte Maske" absolvieren.

Die Reaktionen mancher Feinde auf euch können dabei sehr amüsant sein. Probiert es mal aus: Tragt die Maske, während ihr auf einen Pulk Echsalfos-Krieger (die großen Echsenwesen) zulauft und schaut, was passiert.

Wer sich nicht spoilern lassen will und lieber selbst ausprobieren möchte, wie bestimmte Gegner auf die Maske reagieren, liest ab hier nicht mehr weiter.

So reagieren Feinde auf Majora's Maske

Echsalfos sind besonders neugierig: Tragt ihr Majoras Maske und begegnet einem Echsalfos, wird es euch aufgrund des Spezialeffektes des Items nicht angreifen. Stattdessen beäugt es euch argwöhnisch und schlabbert euch mit seiner riesigen Zunge ab. "Das ist auf ganz komische Art und Weise sehr bezaubernd", schreibt ein Fan auf Reddit und fasst damit die Reaktion vieler anderer Spieler perfekt zusammen.

Hier im Video (ab Minute 5:19):

Hier der Link zur Stelle im Video.