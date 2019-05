Wenn ich mir das untere Video so anschaue, kommt mir der Gedanke, dass ich The Legend of Zelda: Breath of the Wild wohl die ganze Zeit komplett falsch gespielt habe. Was "Banaboy" da an den Tag legt, scheint allerdings auch nicht von dieser Welt zu sein.

So lässt sich ein Schrein ebenfalls lösen

Im unteren Clip legt besagter Spieler einen imposanten Speedrun aufs Parkett. Um das Zeichen der Bewährung des Mogg Latan Schreins einzusacken, braucht er nämlich lediglich schlappe 15 Sekunden.

Sein Geheimrezept? Ein cleverer, sehr gekonnter Umgang mit Stasismodul, Zweihänder und Bogen, womit er eine Brücke kurzerhand in ein Katapult verwandelt.

Hier ist der Link zum Video.

Zum Vergleich könnt ihr euch im Video anschauen, wie ein Nicht-Speedrunner den Mogg Latan Schrein bewältigt. Spielt man in Normalgeschwindigkeit (und weiß, wo es langgeht), dann braucht man etwa 3:30 Minuten: