Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es jeder von euch weiß, aber in The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt es ein Motorrad. Nein, nicht standardmäßig im Hauptspiel, sondern als spätere Ergänzung. Denn der Feuerstuhl wurde dem Spiel nachträglich mit dem "Ballade der Recken"-DLC hinzugefügt.

Was kann das Motorrad? Der Chopper mit der Bezeichnung "Eponator Zero" kommt im Pferdedesign daher und lässt euch vor allem ziemlich schnell durch die Welt von Hyrule flitzen.

Aber wie sich jetzt herausstellt, lässt sich das Motorrad offenbar auch noch anders nutzen als nur als schnöder schneller Untersatz.

Ein Feuerstuhl im wahrsten Sinne des Wortes

Das beweisen zumindest die kurzen Videos, die Twitter-Nutzer tuissu auf der Plattform gepostet hat. Der Clou dabei: Irgendwie hat er es geschafft, den Eponator Zero auch im Stehen zu fahren.

Der große Vorteil: Link kann auf diese Weise beim Fahren eine Waffe halten und damit Gegner erledigen. Was gerade bei den mit Elementarschäden verstärkten Schwertern zu einem wahren Effekt-Feuerwerk führt und den Eponator Zero in eine tödliche Allzweckwaffe verwandelt.

Aber seht selbst:

Wie genau es tuissu geschafft, sich auf das Motorrad zu stellen, oder ob es sich um einen Glitch handelt, wird aus den Videos zwar nicht so richtig klar. Es zeigt aber einmal mehr: In Breath of the Wild ist vieles möglich.