Video zeigt: Ihr könnt Zelda BotW auf neuer Switch viel länger spielen

Kurz nach der Ankündigung der Switch Lite verkündete Nintendo, ein neues Modell der Standard-Switch auf den Markt zu bringen, das im Vergleich zum Original eine deutlich längere Akku-Laufzeit bieten soll. Bei uns ist das neue Modell mit der Bezeichnung HAC-001(-01) noch nicht erhältlich, in Australien und Hongkong aber schon.

Und tatsächlich: Wie ein Video nun beweist, hat sich die Akku-Laufzeit bei dem Upgrade merklich verbessert. Youtuber VideoGamesChronicle zeigt es uns anhand des Beispieles von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Akkuleistung von Zelda: Breath of the Wild mit neuem Switch-Modell

Wie lange läuft Zelda auf der neuen Switch? Ganze 5 Stunden und 36 Minuten im Handheld-Modus. Auf dem Launch-Modell bringt es das Open World-Abenteuer hingegen auf lediglich rund dreieinhalb Stunden. Die Akku-Laufzeit hat sich also um zwei Stunden verlängert, so zeigt es uns zumindest das Video.

Dieser Wert bezieht sich allerdings nicht auf alle Spiele. Wie lange die "neue" Standard-Switch HAC-001(-01) im Handheld-Modus durchhält, hängt vom jeweiligen Titel ab. Laut offizieller Angabe von Nintendo soll die Akkulaufzeit des Upgrades je nach Spiel zwischen 4,5 und 9 Stunden betragen. Das ältere Modell kommt auf Durchschnittswerte zwischen 2,5 und 6,5 Stunden.

Werdet ihr euch das Konsolen-Upgrade zulegen?