Zelda BotW-Speedrunner erreicht die Credits der Switch 2-Edition als wahrscheinlich erster Spieler überhaupt - bei einem Switch 2-Event und in nur 7 Minuten

Ist es ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, ein Zelda: Breath of the Wild-Speedrunner in der Nintendo Switch 2-Edition.

Normalsterbliche verbringen locker um die 100 Stunden im Open World-Meisterwerk Zelda: Breath of the Wild, bevor sie gegen den Endboss Ganon antreten. Manche Speedrunner schaffen es in nur 22 Minuten bis zum Abspann. Aber dieser hier hat unter ganz speziellen Bedingungen als wahrscheinlich erster Spieler überhaupt schon die Credits der Switch 2-Edition rollen sehen.

Zelda-Speedrunner zeigt beim Nintendo Switch 2-Event dem begeisterten Publikum, wo der Hammer hängt

Darum geht's: Aktuell gibt es bei Hands On-Events die Möglichkeit, Nintendos neue Switch 2-Konsole auszuprobieren. Dann dürft ihr in der Regel 10 Minuten lang eines der neuen Spiele testen. Wie zum Beispiel die Nintendo Switch 2-Versionen von Zelda BotW oder Zelda: Tears of the Kingdom.

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Der japanische Speedrunner Ikaboze hat genau das getan und sich zum Ziel gesetzt, Zelda BotW in der Switch 2-Edition innerhalb dieses kurzen Zeitfensters zu beenden.

Aber mit einem Twist: Bei dem Event wurden bestimmte, vorgefertigte Speicherstände geladen und einer davon beginnt direkt vor Schloss Hyrule mit recht viel Ausrüstung und auch vier Feen.

Den hat Ikaboze ausgewählt, Link allerdings erst einmal komplett ausgezogen. Die Challenge war also nicht, das komplette Spiel innerhalb dieser Zeit durchzuzocken, sondern "nur" den letzten Dungeon und den Endgegner – aber ohne Rüstung.

Es gab zwar leichte Anlaufschwierigkeiten (womöglich funktioniert die Windbomb-Technik in der Switch 2-Edition nicht mehr) und der Geräuschpegel war auch problematisch, aber insgesamt konnte das Experiment höchst erfolgreich abgeschlossen werden.

In nur sieben Minuten ist Ikaboze halb nackt durch Schloss Hyrule geflitzt, hat sich von den Guardians nicht aus der Ruhe bringen lassen und letzten Endes sowohl Ganon in seiner ersten als auch in seiner letzten, gigantischen Form besieht.

Hier könnt ihr euch das Video dazu ansehen:

Damit dürfte der Speedrunner der erste Spieler sein, der die Switch 2-Edition von Zelda BotW beendet hat. Dass er das innerhalb dieser kurzen Zeit und bevor die Konsole überhaupt erschienen ist, geschafft hat, macht die ganze Sache nur noch beeindruckender.

Während des Speedruns hat sich eine richtige Menschentraube um die Anspielstation gebildet. Die ist dem Speedrunner erst aufgefallen, als er fertig war. Für seine abgefahrene Leistung gab es dann auch direkt ziemlich viel Applaus von den umstehenden Leuten, die offensichtlich nicht schlecht gestaunt haben.

Na, wie lange habt ihr so gebraucht, um Zelda BotW durchzuspielen? Freut ihr euch auf die Switch 2-Version?