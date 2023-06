Welches Zelda findet ihr besser, BotW oder TotK?

Zelda: Breath of the Wild setzte im Jahr 2017 neue Maßstäbe im Open World-Genre, insbesondere weil es dem Spiel wie kein anderes gelang, uns ein immenses Freiheitsgefühl zu verschaffen. Mit Zelda: Tears of the Kingdom setzt Nintendo abermals auf die Erfolgsformel des Action-Adventures, weitet diese aber mit neuen Fähigkeiten und Bau-Gegenständen aus.

Das Ergebnis: Tears of the Kingdom bietet uns nur noch mehr spielerische Freiheiten und wird damit zur Super-Sandbox. Im Kern ähneln sich Totk und BotW allerdings weiterhin stark, zumal die Spielwelt Hyrule bis auf wenige Veränderungen die gleiche bleibt.

Unsere Umfrage brachte viele von euch genau deshalb vermutlich ordentlich ins Schwitzen: Vor einigen Wochen wollten wir nämlich von euch wissen, welches Open World-Zelda ihr besser findet: Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom? Nun präsentieren wir euch das Ergebnis.

Welches Open World-Zelda findet ihr besser? Das ist das Ergebnis:

Zelda: Tears of the Kingdom (74%, 5.103 Abstimmungen)

Zelda: Breath of the Wild (26%, 1.755 Abstimmungen)

Abstimmungen insgesamt: 6.858

Siehe da, bei fast 7000 Abstimmungen hat Tears of the Kingdom gewonnen, und zwar mit großem Abstand. Zugebenermaßen hätten wir ein knapperes Ergebnis erwartet, da wir vermuteten, dass sich Breath of the Wild bei vielen Spieler*innen einen besonderen Platz im Herzen verdient hat, eben weil es das erste Open World-Zelda war und deshalb im Jahr 2017 für ein riesiges "Wow-Gefühl" sorgte.

Insgesamt sehen die meisten unter euch Tears of the Kingdom allerdings als das bessere Spiel an, weil es die Open World-Formel mit vielen frischen Ideen ausweitet.

Was TotK so gut macht, erklären wir euch in diesen Video genauer:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Stimmen aus der GamePro-Community

Pan: "Habe BotW gewählt. Fand das mit den Recken sehr sympathisch, das erste mal die Welt erkunden ist nicht vergleichbar. Dieses Gefühl kann zwar TotK auch vermitteln und mit den neuen Fähigkeiten bestehen mehr Möglichkeiten, aber es ist halt nichts neues. Was beide Spiele so einzigartig macht, ist der immense Sog. Und das TotK es auch schafft finde ich mehr als beachtlich. Meiner Meinung nach hat Nintendo mit diesen beiden Spielen Videospiel Geschichte geschrieben."

Schödel: "TotK steht schon deutlich vorne bei mir. In BotW waren die Fähigkeiten immer nur für einen Zweck zu gebrauchen. In TotK kann man die Fähigkeiten viel vielfältiger anwenden was einem deutlich mehr Möglichkeiten gibt. Auch das Reisen durch die Welt macht deutlich mehr Spaß als noch im Vorgänger. Alles in allem ist TotK einfach eine deutliche Verbesserung zu BotW. Daher steht TotK für mich ganz klar an der Spitze und gehört für mich zu dem besten Spiel der letzten Jahre."

Akira27: "Hier auch Team-TotK. So geht für mich ein Sequel der Oberklasse, das sich nicht nach Version 1.5 anfühlt, sondern nach sehr viel mehr. Ich frage mich nur noch, ob ich nach TotK einen erneuten Durchlauf in BotW machen kann, ohne dass mir die vielen geilen Dinge aus TotK fehlen..."

Herzlichen Dank für die Teilnahme an unserer GamePro-Umfrage!