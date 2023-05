Zelda-Umfrage: Gefällt euch Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom besser?

Auch Link will es wissen. Welches Open World-Zelda gefällt euch besser?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom war eines der am heißest erwarteten Spiele des Jahres. Und das hing unter anderem auch mit dessen Vorgänger Breath of the Wild zusammen, der im Jahr 2017 neue Open World-Maßstäbe setzte und von uns

TotK nimmt viele Elemente von BotW – wie etwa die Spielwelt – und baut darauf mit etlichen neuen oder angepassten Elementen auf, darunter Links neues Fähigkeiten-Set. Das resutliert dann in einem gleichermaßen bekannten wie ähnlichen Spielgefühl grundsätzlich ähneln sich die beiden Spiele ziemlich stark.

Duell der Open World-Zeldas

Mittlerweile sind seit dem Release von Tears of the Kingdom knapp zwei Wochen vergangen, Zeit genug also, um ausreichend Zeit in Hyrule verbracht zu haben. Und mit diesem Wissen stellen wir euch jetzt die entscheidende Frage: Welches Open World-Zelda gefällt euch besser?

Ist es der Titel, der die Grundlagen legte oder der, der darauf aufbaute? Der, der die Tür in eine neue Zelda-Dimension aufstieß oder der, der schon mit stolzgeschwellter Brust hindurchschritt? Macht mit bei unserer Umfrage und stimmt ab!

Natürlich dürft ihr eure Meinung anschließend in den Kommentaren auch gerne begründen, also zum Beispiel,welche Elemente welches Spiels euch zu eurer Entscheidung bewogen haben. Wir sind sehr gespannt, welches Zelda letztendlich das Rennen macht.

