Zelda: Breath of the Wild im Angebot – Jetzt schnell noch vor Tears of the Kingdom nachholen!

Im Nintendo eShop könnt ihr jetzt den Open-World-Hit The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch 30 Prozent günstiger und somit für 48,99€ statt 69,99€ bekommen. Das ist die ideale Gelegenheit, den Vorgänger noch nachzuholen, bevor ihr euch im Mai in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stürzt. Falls ihr das Hauptspiel schon besitzt, könnt ihr euch mit den zusätzlichen Herausforderungen im Erweiterungspass die Wartezeit verkürzen. Diesen gibt es jetzt für 13,99€ statt 19,99€. Die Angebote laufen noch bis zum 19. Februar. Hier findet ihr sie:

Was Breath of the Wild zu einem Meilenstein macht

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist einer der größten Switch-Hits überhaupt und hat weltweit hervorragende Kritiken bekommen. Auch bei uns im GamePro-Test hat das Action-Adventure stolze 94 Punkte abstauben können. Was das Spiel so besonders macht, fassen wir euch hier kurz zusammen:

Riesige Spielwelt mit echter Freiheit: Der vielleicht wichtigste Grund für den Erfolg von Breath of the Wild ist seine offene Spielwelt. Diese hat nicht nur gigantische Ausmaße, sondern ist auch voll von Dörfern, Städten, Sehenswürdigkeiten und allerlei Geheimnissen, die erkundet werden wollen. Noch dazu wird selbst in Open Worlds selten so viel Freiheit geboten wie hier. Theoretisch könntet ihr sogar gleich, nachdem ihr das Startgebiet verlassen habt, auf direktem Weg zum finalen Bosskampf marschieren, sofern ihr es euch zutraut, diesen zu bestehen. In Breath of the Wild ist weniger die Frage, was das Spiel euch erlaubt, sondern vielmehr, wozu ihr selbst in der Lage seid.

Beim Gameplay ein richtiges Zelda: Obwohl Breath of the Wild bei seiner Spielwelt so vieles anders macht als frühere Zelda-Spiele, gelingt es ihm dennoch, wieder das typische Spielgefühl zu erzeugen, das die Reihe berühmt gemacht hat. Das liegt daran, dass im Kern auf die bekannte Gameplay-Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln gesetzt wird. Letzteren müssen wir uns häufig an den über die Welt verteilten Schreinen stellen, die auch zur Schnellreise dienen. Daneben gibt es aber natürlich auch noch die größeren Dungeons, die deutlich komplexere Knobeleien bieten, uns aber auch mit besonders wertvollen Boni belohnen.

Im Kampf immer neue Herausforderungen: Die Kämpfe sind in Breath of the Wild zudem spektakulärer und abwechslungsreicher als in jedem anderen Zelda zuvor. Das liegt nicht zuletzt an der riesigen Waffenauswahl, von der Bratpfanne über Schwerter und Lanzen bis hin zu Zauberstäben und Bogen mit Elektropfeilen. Dadurch werden die verschiedensten Spielweisen und Taktiken möglich. Umgekehrt sind aber auch unsere Feinde äußerst vielfältig, können unterschiedliche Spezialfähigkeiten einsetzen und hinterhältige Taktiken nutzen. Deshalb müssen wir unser Vorgehen immer wieder anpassen, wobei wir dank der glaubhaft simulierten Physik auch unsere Umgebung zu unserem Vorteil nutzen können.

Spannende Story: Die Geschichte von Breath of the Wild handelt davon, dass Ganon, der berühmte Schurke der Zelda-Reihe, Hyrule bereits vor hundert Jahren überfallen und ins Chaos gestürzt hat. Seither geistert die sogenannte Verheerung Ganons durch das Königliche Schloss. Nun muss Link dem ein Ende setzten und die Ordnung im Reich wiederherstellen. Das klingt zunächst nach einer simplen Prämisse, doch je mehr wir über die vergangenen Ereignisse aufdecken, desto komplexer und spannender wird die Story. Da wir an dieser Stelle aber nicht spoilern wollen, verraten wir nur, dass es sich lohnt, alle verlorenen Erinnerungen zu suchen.

Was der Erweiterungspass bietet

Der Erweiterungspass enthält neben drei zusätzlichen Schatztruhen auch zwei DLC-Pakete. Diese bieten nicht nur eine Menge neue Herausforderungen, die selbst Veteranen ins Schwitzen bringen, sondern auch viele neue und mächtige Gegenstände sowie einige neue Geheimnisse, für die es sich lohnt, noch einmal in die Welt von Hyrule zurückzukehren. Hier ein kurzer Überblick:

Die legendären Prüfungen: Das erste Paket trägt den Namen „Die legendären Prüfungen“ und enthält die „Prüfung des Schwertes“, in der ihr ohne Ausrüstung startet und euch durch 45 Räume kämpfen müsst, um dauerhaft die Kraft eures Master-Schwerts zu steigern. Im ebenfalls neuen Master-Modus könnt ihr das Spiel nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen und dabei auch gegen einige neue, besonders harte Monster antreten. Eine interessante neue Funktion ist zudem der „Pfad des Helden“, der euch all eure Schritte der letzten 200 Spielstunden nachvollziehen lässt. Außerdem gibt es Schatztruhen mit neuen Gegenständen und ihr bekommt ein Teleport-Medaillon.

Die Ballade der Recken: In der zweiten Erweiterung namens „Die Ballade der Recken“ folgt Link einer körperlosen Stimme, die ihn zu neuen Herausforderungen, den sogenannten Titanenprüfungen, führt. Dabei kann er auf eine neue Waffe, den Zerstörer, zurückgreifen. Außerdem bekommt Link den Auftrag, dem reisenden Barden Kashiwa bei der Vervollständigung seines Lieds zu helfen. Ebenfalls im Paket sind zehn neue und besonders wertvolle Gegenstände, die in Schatztruhen über die Spielwelt verstreut werden, darunter die sogenannte Antike Pferde-Ausrüstung, mit der euer Pferd nicht nur häufiger springen kann, sondern sich auch von überall herrufen lässt.

Was euch in Tears of the Kingdom erwartet

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai für Nintendo Switch der Nachfolger von Breath of the Wild, der zweifelsfrei zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen des Jahres zählt. In diesem könnt ihr nicht nur auf dem Erdboden eine riesige Welt erkunden, sondern auch zahlreiche schwebende Inseln voller Geheimnisse erforschen, neue Arten der Fortbewegung inklusive. Im obigen Trailer von der jüngsten Nintendo Direct sind zum Beispiel ein Ballon und ein ungewöhnliches Fluggerät mit Propellern, aber auch ein kreatives neues Landfahrzeug zu sehen.

Ansonsten ist über das Gameplay von Tears of the Kingdom noch nicht allzu viel bekannt. Die traditionelle Mischung aus Kämpfen, Rätseln und Erkundung bleibt aber offensichtlich erhalten. Als sicher gilt zudem, dass es einige spannende neue Waffen geben wird. Außerdem hat Link nun einen dunkel gefärbten rechten Arm, der ihm allem Anschein nach neue Fähigkeiten verleiht. Auch über die Story wissen wir noch nicht viel, der Trailer lässt aber schon mal eine Bedrohung von apokalyptischen Ausmaßen vermuten. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kann jetzt bereits im Nintendo eShop vorbestellt werden, zum Preis von 69,99€: