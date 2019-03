The Legend of Zelda: Breath of the Wild wirft uns in eine riesige Open World, in deren Weiten man sich schnell verlieren kann. Bei den meisten Spielern, die an einer aktuellen Umfrage teilgenommen haben, ist Links Abenteuer in Hyrule sogar das Switch-Spiel mit der längsten Spielzeit - und zwar mit Abstand.

Spieler haben am meisten Zeit in Breath of The Wild verbracht

Die Umfrage stammt von des Blogs Switch Weekly, die den Status der mittlerweile zwei Jahre alten Konsole im Jahr 2019 beleuchten will und dafür unterschiedliche Fragen stellt. So beantworteten die rund 15.000 Teilnehmer unter anderem die Frage, mit welchem einzelnen Switch-Spiel sie die meiste Zeit verbracht haben.

Breath of the Wild geht mit über 6000 Stimmen als klarer Sieger hervor. Gefolgt von Smash Bros. Ultimate (ca. 2800 Stimmen) und Splatoon 2 (ca. 1500 Stimmen).

Das ist vor allem deshalb so interessant, weil Breath of the Wild ein Singleplayer-Spiel ist, Smash Bros. und Splatoon aber eher von ihrem Multiplayer-Part leben und darauf ausgelegt sind, Spieler möglichst lange an der Stande zu halten.

Fairerweise muss gesagt sein, dass Breath of the Wild bereits zwei Jahre auf dem Buckel hat. Mit Ballade der Recken und den legendären Prüfungen sind außerdem zwei DLCs erschienen, die viele Spieler nochmals nach Hyrule zurückgeholt haben.

Möglicherweise wird das gerade einmal drei Monate junge Smash Bros. Ultimate Zelda irgendwann überholen. Zumal das Spiel ebenfalls mit DLCs sowie mit Updates erweitert werden soll.

Wie viel Zeit habt ihr in Breath of the Wild gesteckt?