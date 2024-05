14.795 Teile - Dieser Spieler stellt die gesamte Zelda Breath of the Wild-Map mit LEGO nach

Ein Fan hat die komplette Zelda BotW-Map aus Lego nachgebaut. (Bild: Reddit / _Linky_)

Zelda Breath of the Wild (sowie das Sequel Tears of the Kingdom) schicken uns in die riesige offene Spielwelt von Hyrule. Kaum eine andere Open World versteht es so gut, Abenteuerlust zu entfachen. Das liegt nicht nur am komplett auf Erkundung ausgelegten Spielkonzept, sondern auch an den abwechslungsreich gestalteten Orten und Umgebungen.

Die verlorenen Wälder Hyrules, die staubtrockene, von Bergen umgebene Gerudo-Wüste oder die saftig grünen Wiesen rund um das vergessene Plateau – in jedem Winkel von Hyrule warten andere Entdeckungen und Herausforderungen auf uns.

Hyrule ist für viele Spieler*innen eine der besten Open Worlds aller Zeiten – und das sicherlich auch für Reddit-User "_Linky_", der die gesamte Karte des Switch-Hits mit LEGO-Steinen nachgebaut hat.

14.795 LEGO-Bausteine für eine der besten Open Worlds aller Zeiten

Die Klötzchen-Map besteht aus fast 15.000 Lego-Bausteinen (14.795, um genau zu sein) und ist nach Angaben des Erstellers rund 0,7 Quadratmeter (7,5 Square Feet) groß.

Die LEGO-Map ist mit so viel Liebe zum Detail gestaltet, dass wir die vier großen Hauptregionen (Ranelle, Gerudo-Wüste, Hebra und Eldin) sehr leicht erkennen können. An das Schloss von Hyrule hat der Erbauer natürlich ebenfalls gedacht. Klickt euch durch die Bilder des oben verlinkten Reddit-Posts für die Detailansichten einiger Gebiete.

Wie viele Stunden der LEGO-Baumeister für sein Open World-Projekt gebraucht hat, nennt er leider nicht. In den Kommentaren kommt die Klötzchen-Welt jedenfalls sehr gut an. Einige wünschen sich sogar ein offizielles LEGO-Set mit der Map von Zelda: Breath of the Wild (die wohl eine gute Stange Geld kosten würde).

Die komplette Ingame-Map von Zelda Breath of the Wild mit allen Gebieten stellen wir euch übrigens im oben verlinkten Artikel genauer vor.

Zelda: Breath of the Wild ist 2017 für die Nintendo Switch erschienen. Sechs Jahre später kam mit Zelda: Tears of the Kingdom der Nachfolger auf den Markt, der uns erneut in die offene Spielwelt von Hyrule schickt und uns dabei allerhand neue spannende Werkzeuge in die Hand drückt, mit denen wir uns noch kreativer austoben können als zuvor.

Was haltet ihr von der mit LEGO nachgebauten BotW-Map?