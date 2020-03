Zelda: Breath of the Wild-Könner beendet das Spiel, ohne zu laufen (!)

Wir haben ja schon einige kuriose und spektakuläre Dinge in The Legend of Zelda: Breath of the Wild gesehen und werden ja auch nicht müde, das mit euch zu teilen. Wir denken da zum Beispiel an das seltsame autoähnliche Gefährt, oder an den Spieler, der den Echsalfos nicht den Hauch einer Chance lässt.

Was wir jetzt aber über gamesradar gefunden haben, haben wir so auch noch nicht gesehen. Mehr noch, wir hätten nicht mal für möglich gehalten, dass das überhaupt funktioniert.

YouTuber PointCrow hat es aber in seinem Video bewiesen: Er hat Breath of the Wild durchgespielt, ohne das Link einmal geht. Ja, richtig gelesen: Link läuft in dem Durchgang kein einziges Mal. Stattdessen nutzt PointCrow andere Methoden, sich fortzubewegen:

segeln

schwimmen

vorwärts und rückwärts springen

auf dem Schild rutschen

etc.

Nicht das "komplette" Spiel

Hierbei ist allerdings anzumerken, dass PointCrow nicht sämtliche Punkte eines "normalen" Durchgangs abklappert. Er lässt beispielsweise die vier großen Dungeons aus und spaziert - oder besser: bewegt sich fort - direkt zu Ganons Endbossfestung. Dort kommt es zu einem Kampf, der genauso ist wie der gesamte Durchgang davor: sehenswert.

Vorfreude auf Teil 2

Auch drei Jahre nach dem Release von Breath of the Wild kann uns der Open World-Knaller von Nintendo also immer noch überraschen. Trotzdem sehnen wir so langsam aber sicher Breath of the Wild 2 herbei, zu dem sich Nintendo bislang allerdings bedeckt hält. Kein Wunder also, dass die Gerüchte- und Leak-Küche so langsam aber sicher zu brodeln beginnt.