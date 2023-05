Zelda BotW: Simpler aber genialer Temperatur-Trick hat mich vom Stuhl kippen lassen

Link ist ohne bestimmte Kleidung oder Nahrung in bestimmten Teilen der Spielwelt aufgeschmissen.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kehrt Held Link in wenigen Tagen in die Spielwelt zurück, die viele bereits im Vorgänger Breath of the Wild kennen und lieben gelernt haben. Während es auch etliche neue Elemente wie die Himmelsinseln gibt, wird der Großteil der Spielwelt der aus BotW aber ziemlich ähneln.

Und manche Gebiete sind darin ziemlich unwirklich und gefährlich. Denn wenn Link in sehr heißen oder kalten Arealen unterwegs ist, steht oder fällt seine Körpertemperatur dramatisch, was dann wiederum zu stetigem Energieverlust und dem Tod führen kann.

Glücklicherweise gibt es aber Möglichkeiten, das zu verhindern und zwei davon waren mir bislang bekannt:

Schutz durch passende Kleidung

Hitze- oder Kälteresistenz durch den Verzehr von entsprechenden Gerichten

Tobias Veltin Tobi hat etliche Stunden in der Spielwelt von Hyrule verbracht, nach anfänglicher Skepsis entfaltete sich Breath of the Wild zu einem der besten Spiele aller Zeiten. Er liebt die vielen Details und Geheimnisse im Spiel, hat aber selbst nur einen Bruchteil davon entdeckt. Ob er gespannt auf Tears of the Kingdom ist? Versteht sich von selbst, oder?

Warum hab ich das nicht früher gesehen?

Den Trick, über den ich jetzt auf Reddit gestolpert bin, kannte ich persönlich noch nicht, ist aber eigentlich derart logisch, dass ich mich selbst frage, wieso mir das nicht vorher aufgefallen ist.

Denn: Wie Redditor Clean_Cookies' Video zeigt, kann Link in Breath of the Wild durch das Halten von Eis- bzw. Feuerwaffen seine Temperatur auch ohne die oben genannten Hilfsmittel anpassen. Hält er beispielsweise ein Eisschwert in der Gerudo-Wüste wie im Video, wird ihm deutlich kühler und es braucht keine Schutzkleidung mehr.

Für mich zeigt dieses Detail einmal mehr, wieviel Hirnschmalz und Kleinigkeiten in Breath of the Wild stecken. Denn auch abseits davon entdecken Fans ja auch über sechs Jahre nach dem Release noch neue Dinge im Spiel.

Trick auch in TotK? Vermutlich ja!

Da davon auszugehen ist, dass es auch in Tears of the Kingdom wieder Elementwaffen gibt – bzw. man diese mit der Synthese vermutlich auch selbst herstellen können wird – dürfte dieser kleine aber effektive Trick auch im nächsten Zelda funktionieren und die Notwendigkeit einer entsprechenden Rüstung oder Gerichten etwas reduzieren.

Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai exklusiv für die Switch. Auf GamePro.de findet ihr schon vorab alle wichtigen Infos, etwa zum Preload oder den Neuerungen des Spiels im Vergleich zu seinem Vorgänger.

Kanntet ihr diesen kleinen, aber effektiven Trick schon?