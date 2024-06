Zelda: Echoes of Wisdom - Downloadgröße bekannt, so viel Speicherplatz braucht das Spiel auf eurer Switch

Echoes of Wisdom verschlingt nur eine überschaubare Speicherplatz-Menge auf eurer Switch.

Die Enthüllung von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gehörte zu den großen Überraschungen der Nintendo Direct im Juni 2024. Noch in diesem Jahr bekommen wir ein neues Zelda-Abenteuer – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn erstmals ist die Prinzessin die spielbare Hauptfigur eines Serienteils.

Die Vorfreude auf den Titel ist groß und auch wenn der Release noch ein paar Monate entfernt ist, ist jetzt schon durchgesickert, welche Downloadgröße Echoes of Wisdom hat bzw. wieviel freien Platz ihr auf dem internen Speicher oder einer Speicherkarte benötigt, um das Spiel zu installieren.

Downloadgröße von Zelda: Echoes of Wisdom: 6.144 GB

Die Quelle hierfür ist der Produkteintrag im britischen eShop, wir können also davon ausgehen, dass diese Angabe stimmt – auch wenn bei der Angabe dort noch "estimated", also "geschätzt" steht.

Zum Vergleich: The Legend of Zelda: Link's Awakening, das Echoes of Wisdom vermutlich nicht nur optisch, sondern auch umfangstechnisch ähneln dürfte, brachte im Jahr 2019 etwas weniger als 6 GB auf die Waage.

Der letzte "große" Ableger Tears of the Kingdom war mit seiner Open World-Struktur dagegen wenig überraschende deutlich speicherplatzfressender und brauchte knapp 17 GB.

4:46 In Zelda: Echoes of Wisdom können wir endlich die Prinzessin spielen

Der neue Kniff sind Kopien

Echoes of Wisdom dreht den sprichwörtlichen Spieß mal um. Denn im neuen Abenteuer ist Link verschwunden, neben etlichen anderen Bewohner*innen von Hyrule. Deshalb macht sich Prinzessin Zelda auf die Suche nach der Ursache dafür und setzt dafür einen mysteriösen Zauberstab ein.

Der erlaubt es ihr, Objekte und Gegenstände zu kopieren – sogenannte "Echoes" erstellen. Die werden dann wiederum für die Lösung von Rätseln und auch für den Kampf verwendet. Anders als Link kann Zelda nämlich nicht auf die traditionellen Hilfsmittel Schwert und Schild vertrauen.

Der geplante Release von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist der 26. September 2024, der Titel wird exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.