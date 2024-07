Zelda: Echoes of Wisdom hat außer Zelda offenbar noch einen anderen spielbaren Charakter - ihr kennt ihn alle

Link wird in Echoes of Wisdom von Prinzessin Zelda gesucht – und könnte offenbar auch spielbar sein.

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zauberte Nintendo im Juni einen komplett neuen Ableger der beliebten Serie aus dem Hut, der schon in wenigen Monaten erscheinen soll und sich vor allem in einem Punkt von den letzten Teilen unterscheidet.

Denn in Echoes of Wisdom steuert ihr tatsächlich Prinzessin Zelda und müsst mit ihr den verschollenen Link finden. Doch offenbar ist Zelda nicht der einzige spielbare Charakter – darauf deutet jedenfalls ein aktueller Rating-Eintrag hin.

Ist auch Link in Echoes of Wisdom spielbar?

Worum geht es? Das Entertainment Software Rating Board (ESRB), dass in den USA und Kanada für die Vergabe von Altersfreigaben für Computer- und Videospiele zuständig ist, hat Echoes of Wisdom geprüft und mit einem "E 10+"-Siegel ausgestattet – was einer Freigabe ab 10 Jahren entspricht.

So weit, so unspektakulär. Der Begründungstext für die Bewertung lässt allerdings aufhorchen. Dort heißt es nämlich:

"Als Link benutzt der Spieler ein Schwert und Pfeile, um Feinde zu besiegen; Zelda kann einen Zauberstab benutzen, um Kreaturen (z. B. aufziehbare Ritter, Schweinesoldaten, Schleim) für den Kampf zu beschwören." esrb.org

Das klingt zumindest ganz so, als wäre alte Haudegen Link – zumindest in einem Teil von Echoes of Wisdom – auch spielbar. Der Ankündigungs-Trailer gab diesbezüglich sogar schon eine Vorstellung, wie das möglicherweise aussehen könnte.

Im Trailer ist nämlich auch zunächst nur Link zu sehen, der dann in Schwierigkeiten gerät und im letzten Moment Prinzessin Zelda befreit.

Hier könnt ihr euch den Trailer noch einmal anschauen:

4:46 In Zelda: Echoes of Wisdom können wir endlich die Prinzessin spielen

Formulierung lässt Raum für Interpretationen

Gut möglich also, dass wir in einem möglichen Prolog von Echoes of Wisdom zunächst Link spielen und dann die Prinzessin übernimmt. Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht, zumal die ESRB-Formulierung auch Platz für Interpretationen lässt.

Die Beschreibung könnte nämlich auch so verstanden werden, dass dort die Unterschiede zum "normalen" Link-Gameplay aufgezeigt werden sollen – und deswegen Schwert und Schild nur als Vergleich herangezogen werden, um diese Unterschiede zu verdeutlichen.

Sollte Nintendo das Ganze nicht noch offiziell bestätigen – beispielsweise in einem weiteren Trailer – dauert es aber auch nicht mehr allzu lange, bis wir selbst herausfinden können, ob Link im neuen Zelda tatsächlich spielbar sein wird oder nicht. Echoes of Wisdom erscheint nämlich bereits in knapp zwei Monaten, nämlich am 26. September 2024.

Wie fändet ihr es, wenn ihr in Echoes of Wisdom auch Link spielen könntet?