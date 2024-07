Zelda: Echoes of Wisdom: Release, Gameplay und Größe - Alle Infos zum nächsten Zelda-Teil

Im nächsten Zelda-Spiel darf die Prinzessin endlich mal selbst ran – und spielt die Hauptrolle!

Auf der Nintendo Direct im Juni 2024 sorgte Nintendo für eine faustdicke Überraschung. Denn mit der Ankündigung eines weiteren – und komplett neuen – Zelda-Spiels für die Switch hatten wohl die Wenigsten gerechnet.

Es steht aber fest: Noch in diesem Jahr werden wir The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – so heißt das Spiel nämlich – zocken können. Wir fassen in diesem Artikel alle wichtigen Infos zum kommenden Zelda-Titel für euch zusammen.

Hinweis: Wir werden den Artikel updaten, sobald es weitere Informationen zum Spiel gibt. Letztes Update am 10. Juli 2024

Release: Wann kommt Echoes of Wisdom raus?

Im Rahmen der Anküdigung von Echoes of Wisdom wurde auch direkt der Release-Termin bekanntgegeben. Der Titel soll demnach schon am 26. September 2024 erscheinen – wenig überraschend exklusiv für die Nintendo Switch.

Gameplay: Was ist Echoes of Wisdom für ein Spiel?

Ganz in Serientradition ist auch Echoes of Wisdom ein Action-Adventure, in dem ihr eine Spielwelt und Dungeons erkundet, Gegner bekämpft und Rätsel löst. Der nächste Zelda-Teil hat allerdings zwei große Besonderheiten:

Hauptcharakter: Erstmals in einem "großen" Zelda-Spiel ist Prinzessin Zelda die wichtigste spielbare Figur. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, warum Bewohner*innen von Hyrule in merkwürdigen Rissen verschwinden, darunter auch der Held vergangener Zelda-Teile: Link. Vorgehensweise: Link setzt in "seinen" Spielen ganz klassisch auf Waffen- und Item-Einsatz, Zelda hat hingegen eine andere Herangehensweise. Ihr Hauptutensil im Spiel ist ein mysteriöser Zauberstab, mit dem sie Objekte und Gegenstände kopieren kann – die sogenannten Echoes. Diese Kopien werden dann unter anderem für die Lösung von Rätseln und auch für Kämpfe verwendet.

Wie das genau aussieht, könnt ihr euch im Trailer zum Spiel anschauen:

4:46 In Zelda: Echoes of Wisdom können wir endlich die Prinzessin spielen

Die Spielwelt

Bestätigt ist es zwar noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass die Spielwelt Hyrule auch in Echoes of Wisdom wieder offen angelegt ist, an manchen Stellen aber Hindernisse den Weg versperren, die erst mit Hilfe von Echoes oder anderweitig überwunden werden müssen.

Spekuliert wird aktuell, dass die Welt entweder komplett oder in Teilen der des SNES-Teils A Link to the Past ähneln könnte – das ist bislang allerdings nur Spekulation.

Der Look des Spiels

Optisch orientiert sich Echoes of Wisdom am Grafikstil des Remakes von The Legend of Zelda: Link's Awakening, das im Jahr 2019 veröffentlicht wurde. Auch hier gibt's also eine bunte Spielzeug-Diorama-Optik mit sehr plastisch wirkenden Figuren und einem Grafikfilter, der Objekte am Bildschirmrand verschwimmen lässt.

Downloadgröße: Wieviel Speicherplatz braucht Echoes of Wisdom?

Der Release ist zwar noch ein wenig entfernt, schon jetzt lässt sich der Produktseite des Spiels bei Nintendo bereits die Downloadgröße entnehmen:

Downloadgröße von Zelda: Echoes of Wisdom: 6.144 GB

Damit ist das Spiel deutlich kompakter als die letzten großen Open World-Ableger wie zuletzt Tears of the Kingdom, das knapp 17 GB Speicherplatz auf dem internen Speicher oder einer externen Speicherkarte verschlingt.

Special Edition: Gibt es besondere Editionen von Echoes of Wisdom?

Zum Link's Awakening-Remake gab es im Jahr 2019 eine spezielle und limitierte Edition, die unter anderem ein Steelbook im GameBoy-Look und ein Artbook enthielt.

Zu Echoes of Wisdom ist so eine Special Edition bislang nicht angekündigt. Derzeit lässt sich nur die "normale" Edition des Spiels für knapp 60 Euro vorbestellen.

Wer den Titel stilecht auf einer optisch passenden Konsole zocken will, sollte einen Blick auf die "Hyrule Edition" der Switch Lite werfen, die Nintendo zum Launch des Spiels veröffentlichen wird. Allerdings müsst ihr Glück haben, denn die Vorbesteller-Kontigente sind limitiert – und größtenteils auch schon erschöpft. Mehr Infos dazu findet ihr im oben verlinkten Artikel.