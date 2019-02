Zelda: Link's Awakening - Switch-Remake kommt: Trailer & alle Infos

The Legend of Zelda: Link's Awakening kehrt als Remake auf die Nintendo Switch zurück. 26 Jahre nach dem Release des Originals für den Game Boy lässt uns Nintendo in einer komplett überarbeiteten Version erneut durch die geheimnisvolle Insel Cocolint streifen.

Wann ist der Release? Ein genaues Datum für das Switch-Remake des Action-Adventures gibt es noch nicht. Aber einen Release-Zeitraum: The Legend of Zelda: Link's Awakening soll 2019 für die Switch auf den Markt kommen.

Was wissen wir bereits über das Remake?

Neuer Look: Mit dem Remake ersetzt Nintendo den klassischen 8-Bit-Look durch knuddelige 3D-Modelle, behält aber die Top-Down-Perspektive sowie die Sidescrolling-Elemente in bestimmten Abschnitten des Spiels bei.

Der neue Look erinnert stark an den Stil von Zelda: A Link Between Worlds für den 3DS. In unserer Galerie könnt ihr euch Vergleichsbilder zwischen dem Original und dem Remake ansehen:

The Legend of Zelda: Link's Awakening - Vergleichsbilder Original vs. Remake ansehen

Darum geht's im Spiel: Link's Awakening spielt nach den Ereignissen aus Zelda: Oracale of Seasons/Oracle of Ages. Nachdem Link Ganon bezwungen hat, unternimmt er eine Reise übers Meer. Ein Sturm kommt ihn in die Quere, sein Boot sinkt und er findet sich am Strand der mysteriösen Insel Cocolint wieder.

Nach einer Weile erfährt Link von einem sprechenden Uhu, dass er die Insel nur verlassen kann, wenn er den Windfisch weckt. Eine riesige Kreatur, die in einem Ei auf der Spitze des höchsten Berges der Insel verweilt. Bevor wir unsere Heimreise antreten können, müssen wir acht Musikinstrumente, versteckt in acht Dungeons sammeln.

Einen ersten Trailer mit Gameplay gibt's ebenfalls, Nintendo präsentierte ihn im Rahmen der Nintendo Direct im Februar. Schaut euch hier den Debüt-Trailer an:

The Legend of Zelda: Link's Awakening erschien hierzulande ursprünglich im November 1993 für den Game Boy. Fünf Jahre später brachte Nintendo eine Neuauflage (The Legend of Zelda: Link's Awakening DX) für den Game Boy Color heraus, die die vormals graue Spielwelt mit strahlenden Farben auffrischte.

The Legend of Zelda: Link's Awakening war übrigens ein Spiel, das mich in meiner Kindheit maßgeblich geprägt hat. Warum? Das verrate ich euch in meiner Kolumne.

Freut ihr euch auf das Remake?