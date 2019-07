Zelda - Imposanter Rekord: Fan beendet Ocarina of Time in 17 Minuten

Ocarina of Time ist für viele Fans eines der bislang besten Serienteile, insbesondere in der Speedrun-Community steht das ursprünglich 1998 erschienene Action-Adventure nach wie vor hoch im Kurs. Und nun gibt es einen neuen Weltrekord. Nach vier Jahren hat der norwegische Spieler Torje Amundsen OoT so schnell durchgespielt wie keiner zuvor (via Dualshockers).

Dieser Speedrunner schafft neuen Ocarina of Time-Weltrekord

Gerade einmal 16 Minuten und 58 Sekunden hat Amundsen für seinen "Any%"-Run gebraucht. "Der größte Erfolg meiner bisherigen Karriere", verkündet der Speedrunner freudig auf Speedrun.com.

Nicht fehlerfrei: Jetzt arbeitet Amundsen übrigens bereits an dem nächsten Rekord. Weil ihm bei seinem aktuellen Rekord-Run einige Fehler unterlaufen sind, will er jetzt die 16 Minuten und 55 Sekunden knacken.

Ein verpasster Backflip während des Kampfes gegen Ganon in der ersten Phase kostete ihn beispielsweise 0,7 Sekunden. Klingt wenig, für Speedrunner ist jede Millisekunde allerdings schon ein herber Verlust, manchmal sogar der Grund, einen Run abzubrechen und noch einmal von vorne zu beginnen.

