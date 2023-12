Zelda-Fan kombiniert Ocarina of Time mit Studio Ghibli-Look und wir wollen das jetzt unbedingt spielen!

Wird von vielen geliebt und inspiriert immer wieder Künstler*innen: The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Für viele ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time für den Nintendo 64 immer noch der beste Zelda-Teil. 2023 hat das Meisterwerk sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert und dieser Anlass hat einige Künstler*innen ganz offenbar zu besonders kreativen Ausbrüchen inspiriert.

Dazu zählt auch der YouTuber RwanLink, der auf seinem Kanal einen ganz besonderen Mix präsentiert. Es handelt sich um eine Kombination aus den Charakteren und der Welt von Ocarina of Time, aber im Grafikstil bzw. der Ästhetik von Studio Ghibli-Filmen (z.B. "Mein Nachbar Totoro" oder "Die letzten Glühwürmchen") – alles in der Unreal Engine 5 gebaut.

Ein beeindruckendes Ergebnis

Bereits im November berichteten wir über das Projekt, damals gab es lediglich einen Teaser. Jetzt ist der komplette Kurzfilm fertig und derart beeindruckend, dass wir das Ganze jetzt sofort spielen wollen – oder schauen, falls es eine Serie wäre.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Wir finden vor allem beeindruckend, wie gut die Zelda- und Ghibli-Stile miteianander harmonieren. Nämlich so gut, als wären sie füreinander geschaffen worden. Und nicht nur wir sehen das so, auch unter dem Video häufen sich die euphorischen Kommentare. User Mightier Toaster lässt sich gar zu einem Superlativ hinreißen:

"Das ist der beste Fan-Inhalt, der jemals zu OoT geschaffen wurde."

Der einzige Wermutstropfen an der ganzen Geschichte: Ein Zelda-Spiel bzw. eine Serie in diesem Stil wird es vermutlich nie geben. Dafür aber weitere Kurzfilme in diesem Look, das hat RwanLink jedenfalls schon angedeutet.

Ocarina of Time und die Unreal Engine 5 – eine beliebte Kombination

Ocarina of Time hat einen Platz in vielen Herzen, weswegen der Titel immer wieder für kleinere Remake-Projekte hergenommen wird. Im vergangenen Jahr gab es etwa ein Fan-Remake, das vor allem mit seinem realistischen Wasser begeisterte:

Eine offizielle Zelda-Adaption im Ghibli-Look werden wir wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen, wohl aber eine "echte" Verfilmung. Das steht nämlich seit Anfang November fest, damals wurde bekannt gegeben, dass ein Live-Action-Projekt zu Zelda in Arbeit ist. Für die Produktion zeichnet Avi Arad verantwortlich, auch Entwickler-Legende und Zelda-Erfinder Shigeru Miyamoto ist als Producer beteiligt. Regie führt Wes Ball (u.a. "Maze Runner").

Wie gefällt euch das Zelda-Ghibli-Crossover?