Zelda in Halo Infinite: So idyllisch schaut der Kokiri-Wald im Shooter aus

Habt ihr euch auch schonmal in Halo: Infinite durch Massen an Aliens geballert und gedacht: "Ein Waldspaziergang, das wärs jetzt..."? Falls das der Fall sein sollte, dann habt ihr schon bald die Möglichkeit mit dem Master Chief den Kokiri-Wald aus The Legend Of Zelda: Ocarina of Time zu erkunden.

Youtuber erschafft beeindruckende Custom Map

Der Youtuber Red Nomster hat sich bereits ordentlich im Forge Modus von Halo: Infinite ausgetobt und das, obwohl die Beta des Map-Builders erst am 8. November erscheinen soll. Auf dem PC haben diverse Content Creator aber schon Vorabzugänge zum Leveleditor bekommen und Maps im neuen Modus gebaut, Red Nomster gehört zu ihnen.

Nachdem er unter anderem bereits Andys Zimmer aus dem Film Toy Story nachgebaut hat, hat er sich eben jetzt Ocarina of Time zugewandt. Mit einer unglaublichen Liebe zum Detail und einer beeindruckenden Atmosphäre hat der Youtuber den Kokiri-Wald für den Shooter nachgebaut.

Listen!

Diese Custom Map sieht aber nicht nur beeindruckend aus, sie enthält tatsächlich auch einige Gameplay Elemente. So müssen wir als Masterchief nicht einmal auf die kleine Fee Navi verzichten, denn ein kleiner leuchtender Orb folgt uns durch den Wald. Der schreit uns zwar nicht genauso liebevoll an, gibt aber trotzdem Hinweise auf die aktuelle Quest, die wir verfolgen können.

Hier könnt ihr euch die Map im Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Vor allem Links Baumhaus kommt sehr nah ans Original heran. Aber auch der Rest des Dorfes aus dem Anfang des Klassikers fährt mit vielen Details auf, die ihr bestimmt schnell wiedererkennen werdet. Die angrenzenden Verlorenen Wälder könnt ihr dort mit dem Master Chief übrigens auch noch erkunden.

Selbst Wasser gibt es im nachgebauten Anfangsgebiet und das, obwohl das im Forge Modus eigentlich gar nicht vorhanden ist. Red Nomster hat dabei viele Effekte miteinander kombiniert, dass es aber tatsächlich so aussieht, als würde Wasser durchs Dorf fließen. Auch wenn er, so meint er im Video, wahrscheinlich 20 fps dafür verbrauche, es sieht einfach idyllisch aus und trägt einfach viel zur Atmosphäre bei.

Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr

Alleine Red Nomster hat bereits einige Maps gebaut, ein paar davon eher kleine Spielereien, aber eben auch das erwähnte Zimmer und Links Dorf, die nicht nur schön aussehen, sondern auch Gameplay Elemente liefern. Aber natürlich steht da die ganze Community nicht still und so erwarten uns bereits zum Start der Beta im November zahlreiche abgefahrene, besonders realistische und einfach wunderschöne Maps. Im Video dazu könnt ihr euch den Modus als Vorbereitung nochmal etwas genauer anschauen.

Seid ihr auch so begeistert vom Kokiri-Dorf und freut ihr euch auf den Forge Modus?