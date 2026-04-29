Zelda-Spiel im Top-Angebot: Nintendo-Hit mit 94 Punkten auf Metacritic jetzt günstig abstauben!

Dieser Open-World-Hit ist eines der besten Zelda-Spiele überhaupt.

Jetzt könnt ihr euch einen großen Zelda-Hit in der Switch 2-Version, die auf Metacritic bei eindrucksvollen 94 Punkten steht, stattliche 28€ günstiger im Angebot sichern – ein toller Rabatt für eines der normalerweise sehr preisstabilen First-Party-Spiele von Nintendo. Auf der Shopseite wird euch zwar ein höherer Preis angezeigt, doch ihr bekommt noch Extra-Rabatt, der erst an der Kasse einberechnet wird. Hier geht's direkt zum Deal:

Übrigens bekommt ihr bei Amazon gerade auch noch Extra-Rabatt an der Kasse auf weitere Switch- und Switch 2-Spiele, bei denen es sich ebenfalls um große Nintendo-Hits handelt. Hier nur ein paar der wichtigsten Deals:

Open World mit echter Freiheit: Das ist der Zelda-Hit für Switch 2!

11:11 Zelda: Breath of the Wild - Test-Video zur Original-Version

Autoplay

Es geht hier um nichts Geringeres als The Legend of Zelda: Breath of the Wild, einen der ganz großen Nintendo-Hits und eines der besten Open-World-Spiele der letzten 10 Jahre. Seine Traumwertungen hat sich Breath of the Wild unter anderem durch seine Spielwelt verdient, die nicht nur riesengroß ist, sondern auch voller Geheimnisse und Überraschungen steckt und tatsächlich die fast grenzenlose Freiheit bietet, die andere Spiele oft nur vorgaukeln.

Das beste Beispiel dafür ist, dass ihr theoretisch sogar direkt nach dem Startgebiet zum finalen Bosskampf gehen könnt, wenn ihr euer Glück versuchen wollt. Allerdings dürfte er euch zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch zu hart sein. Generell ist das Kampfsystem deutlich anspruchsvoller und schlicht besser als in vielen älteren Zelda-Spielen, zumal ihr etwa mit Feuer- und Elektro-Angriffen auch die Physiksimulation der Spielwelt zu eurem Vorteil ausnutzen könnt.

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Abgesehen von der größeren Freiheit und den besseren Kämpfen bietet auch Breath of the Wild wieder die Zelda-typische Mischung aus Erkundung, Action und Rätseln in Dungeons, die schon immer hervorragend funktioniert hat. Breath of the Wild fügt aber noch ein paar Aspekte wie beispielsweise Survival-Elemente hinzu und bietet zudem eine Story, die zwar zunächst sehr simpel wirkt, aber desto mehr an Tiefe gewinnt, je mehr Entdeckungen ihr macht.

Die neue Nintendo Switch 2 Edition bietet hübschere Grafik dank höherer Auflösung und HDR-Unterstützung sowie eine flüssige Framerate, die auf der ersten Switch leider nicht immer garantiert war. Außerdem könnt ihr jetzt die Zelda Notes App verwenden, die euch viele Hintergrundinfos zur Spielwelt liefern und euch sogar zu geheimen Orten führen kann. Die App bietet daneben noch viele weitere Features und lässt euch etwa eure Statistiken einsehen oder Items mit anderen Spielern tauschen.