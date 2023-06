Zelda Tears of the Kingdom im Angebot: Switch-Hit jetzt 17% günstiger bei Amazon sichern

Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch gibt es bei Amazon jetzt günstiger.

Bei Amazon könnt ihr jetzt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Angebot bekommen. Es gibt 17 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP, sodass ihr nur noch 57,99€ bezahlt. Zumindest dann, wenn man die bei anderen Händlern oft hohen Versandkosten einberechnet, gibt es den Exklusivhit für Nintendo Switch gerade laut Vergleichsplattformen nirgendwo günstiger. Hier findet ihr den Deal:

Vor einer Woche hat Amazon Tears of the Kingdom schon einmal so günstig angeboten, den Preis aber dann nach kurzer Zeit wieder deutlich erhöht. Das kann auch diesmal jederzeit passieren, denn ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es nicht. Ihr solltet euch also besser schnell entscheiden.

Was ist Zelda: Tears of the Kingdom?

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Open-World-Hit: Das am 12. Mai, also vor genau einem Monat, erschienene The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist der nächste große Exklusivhit für Nintendo Switch. Wie beim Vorgänger Breath of the Wild handelt es sich um ein Open-World-Spiel, das vor allem durch seine tolle Spielwelt, in der es jede Menge zu entdecken gibt, und seine enorme spielerische Freiheit überzeugt.

Neue Möglichkeiten: Tears of the Kingdom bietet sogar noch mehr Freiheiten als der Vorgänger, denn wir können nun mit Hilfe verschiedener Fluggeräte zu neuen, schwebenden Inseln reisen. Außerdem können wir durch Links neue Fähigkeiten sogar eigene Fluggeräte und Fahrzeuge konstruieren.

Top-Bewertungen: Internationalen Kritiker*innen haben die neuen Ideen sehr gut gefallen, auf OpenCritic ist Zelda: Tears of the Kingdom mit einem Wertungsschnitt von 96 Punkten derzeit sogar das am besten bewertete Spiel des Jahres. Unsere GamePro-Wertung liegt mit 93 Punkten nicht weit vom weltweiten Durchschnitt entfernt. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test:

