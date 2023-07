In Zelda Tears of the Kingdom verfügt nicht nur Zelda über sehr große Macht und weiß sie einzusetzen.

Zelda: Tears of the Kingdom erfreut sich vor allem auch bei Bastler- und Tüftler*innen größter Beliebtheit. Die schließen sich mittlerweile sogar zusammen, um besonders abgefahrene Herausforderungen zu meistern. Nun ist ihnen ein richtiger Durchbruch gelungen: Sie haben ein Fluggerät entwickelt, mit dem Link unendlich lange herumfliegen kann. Das Beste daran ist aber, dass der kuriose Helikopter dafür noch nicht einmal Batterien verbraucht.

Tears of the Kingdom-Helikopter kann unendlich fliegen und versorgt sich selbst mit Energie

Darum geht's: In Zelda Tears of the Kingdom können wir dank Synthese und Ultrahand alles Mögliche zusammenbasteln. Vervollständigt werden die verfügbaren Materialien noch durch Sonau-Bauteile wie Ventilatoren, Steuerknüppel oder gar Kanonen, Laser und vieles mehr. Aber dieses Fluggerät hier geht noch ein paar Schritte weiter.

Unendlich Fliegen mit endlos Energie: Die Zelda TotK-Fans hinter diesem Projekt haben nicht weniger geschafft, als einen echten Menschheitstraum zu realisieren. Link kann ohne Energieverbrauch völlig autark endlose Strecken zurücklegen. Würde es so etwas in echt geben, wäre die Klimakrise passé.

Aber am besten seht ihr euch das Vehikel selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nicht schön, aber beeindruckend: Die Konstruktion setzt definitiv nicht auf ein aerodynamisches Design oder einen besonders schicken Look, aber kann dafür eben, was sonst kein Fluggerät in Zelda TotK kann. Ihr könntet damit theoretisch unendlich lange Kreise über Hyrule ziehen.

Dementsprechend überschwänglich und amüsant fallen die Reaktionen aus:

"Das wird Link die Macht geben, die Transport-Industrie zu monopolisieren und einen ökonomischen Sieg über Ganondorf zu erringen." (via: Reddit)

Gruppen-Erfolg: Am Bau dieses beeindruckenden Gerätes waren gleich mehrere Hyrule-Ingenieure beteiligt. Hier findet ihr den gemeinschaftlichen Discord-Server, auf dem unter anderem an solchen Projekten gearbeitet wird. Habt ihr ähnliche Ideen und Ambitionen, solltet ihr euch dort vielleicht einfach einmal umschauen.

So funktioniert das Ganze: Eine richtige, ausführliche Erklärung der Menschen hinter diesem Meisterstück soll noch folgen. Aber wir wissen jetzt schon, dass es keine einfache Angelegenheit war. Ihr braucht hierfür nämlich gleich mehrere Bauteile, die es so nur in bestimmten Schreinen gibt.

Mit Hilfe diverser Glitches und Tricks wurden die einzelnen Bauteile aus den Schreinen an die Oberfläche Hyrules geholt und dann kombiniert. Außerdem benötigen wir auch noch eine Energiequelle und die liefert der sogenannte "infinite electricity backpack". Wie der funktioniert und hergestellt werden kann, soll auch noch erklärt werden.

Wie findet ihr den Helikopter, mit dem man endlos fliegen kann? Was ist euer Lieblings-Bauwerk oder -Vehikel in Zelda TotK?