Zelda Totk-Patch 1.2.0 fixt Gamebreaking-Bug und Bautomatik-Fähigkeit

Das Update behebt einige Probleme mit dem Storyfortschritt.

Ein frisch erschienenes Update hebt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf Version 1.2.0 an. Sobald ihr mit dem Internet verbunden seid, ladet ihr den Patch herunter.

In den Patch-Notes schreibt Nintendo, welche Fehler mit dem Update behoben werden. Mit dem Patch widmet sich Nintendo vor allem einigen Bugs, die den Fortschritt bei gewissen Quests verhindert haben.

Zelda TotK: Die Bautomatik-Fähigkeit sollte nun für alle zugänglich sein

Um welche Quests geht es? Einige Spieler*innen standen vor dem Problem, dass sie ab einer bestimmten Stelle in den Quests „Der Tempel im Untergrund“ und „Geheimnis der Kranzruinen“ nicht weitermachen konnten.

Die Quest „Der Tempel im Untergrund“ ist vor allem deshalb so wichtig, weil durch sie die Bautomatik-Fähigkeit von Link freigeschaltet wird. Damit kann Link Baupläne abspeichern und muss nicht jedes Mal die einzelnen Teile justieren, wenn ihr ein bestimmtes Objekt bauen wollt.

Die Quest „Geheimnis der Kranzruinen“ betrifft eine wichtige Quest zum Ende des Spiels. Ohne zu viel zu spoilern: Durch die Quest erhalten wir einen Ausrüstungsgegenstand, den wir benötigen, um es bis zum Spielende zu schaffen.

Hinzu kommen einige Nebenquests, die ihr nun fortsetzen könnt. Dazu zählen:

Forschungsinstitut in Hateno

Angelstedts Neugeburt

Aus Weiß mach Schwarz

Angriff der Piraten

Der unfertige Unterstand

Suche nach dem Piratenversteck

Welche Bugs wurden sonst noch gefixt? Nintendo hat zudem die Zahl der Feen auf Normalzustand gesetzt. An einigen Stellen sind keine Feen aufgetaucht, obwohl dort welche sein sollten. Nun solltet ihr die Feen regulär sammeln und euch so ein paar Extraleben dazuholen können.

Allgemeine Updates

Durch das Starten des Spiels aus bestimmten Artikeln heraus, die auf einem bestimmten Switch-News-Kanal veröffentlicht wurden (erreichbar über das HOME-Menü), können Spieler eine Reihe von Gegenständen im Spiel erhalten. Je nach Spielfortschritt oder dem Ort, an dem die Daten erneut geöffnet werden, kann es Fälle geben, in denen die Gegenstände nicht erhalten werden können.



Weitere Fixes

Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler in den Hauptquests „Der Tempel im Untergrund“ und „Geheimnis der Kranzruinen“, den Nebenquests „Forschungsinstitut in Hateno“ und „Angelstedts Neugeburt“, der Schrein-Quest „Aus Schwarz mach Weiß“ und den Nebenquests „Angriff der Piraten“, „Der unfertige Unterstand“ und „Suche nach dem Piratenversteck“ nicht über einen bestimmten Punkt hinaus vorankommen konnten. Wenn ihr das Update herunterladet, können die Spieler über diesen Punkt hinausgehen.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Feen unter bestimmten Bedingungen nicht erschienen, obwohl sie eigentlich hätten erscheinen sollen.

Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass sich die von Kiana aus dem Dorf Angelstedt angebotenen Mahlzeiten unter bestimmten Bedingungen änderten.

Mehrere Probleme wurden behoben, um das Spielerlebnis zu verbessern.

