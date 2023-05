In Zelda Tears of the Kingdom könnt ihr sogar Star Wars-Raumschiffe wie den TIE Fighter nachbauen.

In Zelda Tears of the Kingdom sorgt nicht nur die Physik-Engine für herunterklappende Kinnladen, sondern auch, was die vielen Spieler*innen aus der schier unendlichen Freiheit machen. Soll heißen: Es gibt schon wieder ein unglaubliches Vehikel, das viele bisherige Experimente in den Schatten stellt. Ein Fan hat jetzt nämlich einfach einen funktionierenden TIE Fighter aus Star Wars in Zelda TotK nachgebaut.

Zelda TotK-Fan baut Star Wars-TIE Fighter und der kann sogar fliegen

Worum geht's hier? Im neuen Nintendo Switch-Blockbuster könnt ihr dank Links neuer Fähigkeiten die unglaublichsten Sachen bauen. Von einem Floß über Pferde-Gefängnisse bis hin zu Angrifsdrohnen und Panzern ist wirklich alles möglich und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Jetzt kommen die Star Wars-Fans: Das ruft natürlich vor allem viele Menschen mit großer Kreativität auf den Plan, die der dann freien Lauf lassen und zum Beispiel Star Wars-Raumschiffe nachbauen. Wie diesen TIE Fighter (oder wohl eher Bomber) hier, den ihr euch hier jetzt endlich auch in Aktion anschauen könnt:

Ja, er fliegt: Der TIE Fighter sieht seinem Vorbild zwar sehr eindeutig ähnlich, hat aber natürlich einige Abweichungen. Nichtsdestotrotz wirkt extrem beeindruckend, dass das Ganze überhaupt möglich ist und funktioniert. Vor allem, dass der TIE Fighter auch tatsächlich fliegt und Link ihn von innen steuern kann, ist schon wirklich sehr cool. Fehlen eigentlich nur noch die Laser (die ja durchaus auch in Zelda TotK existieren).

Oder, wie es ein anderer Tweet formuliert:

"Dass es möglich ist, einen funktionierenden TIE Fighter zu bauen, ist nichts, was ich jemals von einem Zelda-Spiel erwartet hätte."

Es gibt auch schon Podracer: Neben Optimus Prime-artigen Kampfmaschinen, Mechs und Bombern haben Zelda TotK-Spieler*innen bereits mehrere Podracer aus Star Wars: Episode 1 - Die dunkle Bedrohung nachgebaut. Auch die können selbstverständlich wirklich fahren beziehungsweise schweben – allerdings ebenfalls deutlich langsamer als ihre Vorlagen.

Noch mehr abgefahrene Vehikel und Bauwerke findet ihr hier:

Wo es TIE Fighter gibt, kann ein X-Wing nicht weit sein. Auch wenn der hier noch ein bisschen an der titelgebenden X-Form arbeiten muss, ist das Ergebnis nichtsdestotrotz beeindruckend. Dabei wurde auch an die Laser gedacht und ihr müsst mich jetzt entschuldigen, ich muss weiter abgefahrene Sachen in Zelda TotK ausprobieren.

Wie gefällt euch der TIE Fighter und was sagt ihr zum Rest? Was ist das Coolste, was ihr bisher in Zelda TotK gebaut habt?