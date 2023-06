Zelda Tears of the Kingdom-Fan baut Laser-Roboter und brutzelt damit einfach alles weg

Da lacht das innere Ganondorf-Herz, wenn unser Laser-Roboter in Zelda TotK alles wegbrennt.

Die besten Roboter sind große Roboter mit ordentlich Wumms. Da könnt ihr Titanfall 2 fragen – oder Link in Zelda: Tears of the Kingdom. Fest steht jedenfalls: So richtig Freude kommt erst auf, wenn wir mit einem Killer-Roboter Angst und Schrecken unter unseren Feinden verbreiten können. Wie in diesem Fall, einem ganz besonders praktischen wie beeindruckenden Bauprojekt.

Dieser Zelda TotK-Roboter gehört dank seiner ca. 100 Laser zu den coolsten Erfindungen der Fans

Darum geht's: Der neue Nintendo Switch-Blockbuster Zelda Tears of the Kingdom lädt zum Bauen und Experimentieren ein. Irgendwann steht euch ein regelrechtes Arsenal unterschiedlichster Zonai-Bauteile zur Verfügung, mit dem ihr die wildesten Konstruktionen bauen könnt.

Da liegt es natürlich nahe, absolute Killermaschinen zu basteln, die ordentlich was auf dem Kasten haben. Wie wäre es zum Beispiel mit einem autonomen, selbst fahrenden und automatisch Feinde anvisierenden Roboter? Wenn wir schon mal dabei sind, geben wir ihm einfach unfassbar viele Laser, ein bisschen Eis und Feuer hat auch noch nie jemandem geschadet.

Hier könnt ihr euch die geniale Apparatur von Redditor normal_person_uwu in Aktion anschauen (er heißt billy Bob the destroyer):

Der Roboter macht kurzen Prozess: Wie unschwer zu erkennen ist, mäht dieser wirklich furchteinflößende Roboter ohne Probleme eine ganze Gegner-Horde nieder. Vor allem die vielen Laser brennen ein beeindruckendes Feuerwerk ab, dem selbst silberne Moblins offensichtlich nichts entgegenzusetzen haben. Ein Traum.

Wie funktioniert das?

Mit Sonau-Bauteilen. Das wichtigste Element ist der Konstruktkopf. Dieses Bauteil "behält als Feind identifizierte Wesen im Auge" und kann laut der offiziellen Item-Beschreibung "mit anderen Sonau-Bauteilen zu einem Geschütz mit automatischer Zielerfassung" kombiniert werden.

Den Konstrukt-Kopf hat der Redditor auf einen Automatik-Transporter gepackt. Dabei handelt es sich um eine Art Mini-Kettenpanzer, der von allein auf Gegner zufährt. Dazu noch ein sogenanntes Stehaufmännchen, der den Roboter stets aufrecht hält und eben haufenweise Waffen – fertig ist die perfekte Vernichtungsmaschine.

Wo bekomme ich die Bauteile her? Aus den Kapselspendern. Die findet ihr in der Regel auf den Himmelsinseln, drei Stück gibt es aber auch auf der normalen Oberfläche Hyrules. Ihr könnt auf eurer Karte sehen, welche Bauteile es in welchen Kapselspendern gibt. Es lohnt sich, alle freizuschalten.

Es ist wirklich bemerkenswert, was kreative Fans schon alles in Zelda Tears of the Kingdom gebastelt haben. Dabei ist das Spiel noch nicht einmal einen ganzen Monat draußen. Angesichts der schier unendlichen Möglichkeiten und Freiheiten im neuesten Zelda gehen wir davon aus, dass da noch ein paar wirklich coole Entdeckungen auf uns zu kommen.

Wie findet ihr den Laser-Roboter? Was war die coolste Killermaschine, die ihr in Zelda TotK bisher gebaut habt?