Zelda: Tears of the Kingdom – Jetzt Münzen als Gratis-Zugabe bei MediaMarkt sichern

Wenn ihr bei MediaMarkt oder auch bei Saturn jetzt die Standard-Version von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zum Normalpreis von 69,99€ vorbestellt, bekommt ihr zwei Metallmünzen als kostenlose Preorder-Zugabe obendrauf. Das Angebot gilt laut Shopseite, solange der Vorrat reicht. Hier findet ihr es:

Schicke, limitierte Münzen: Die beiden Münzen zeigen das auch auf der Verpackung abgebildeten Logo des Spiels sowie ein kunstvolles Schwert, das rundherum mit fremdartigen Schriftzeichen verziert ist. Sie sind 40 mm groß und werden einzeln in Acrylglas verpackt geliefert. Laut der Produktseite sind sie exklusiv nur bei den beiden Händlern verfügbar und außerdem limitiert. Da nicht bekannt ist, wie hoch dieses Limit ist, ist aber schwer zu sagen, wie hoch der Sammlerwert am Ende sein wird.

Collector’s Edition: Neben der der Standard-Version mit kleinen Vorbesteller-Extras soll es übrigens auch eine umfangreiche Collector’s Edition von Zelda: Tears of the Kingdom geben. Diese war allerdings schon kurz nach dem Start der Vorbestellungen vor zwei Wochen ausverkauft. Was genau sie bietet und wo ihr sie theoretisch bekommen könntet, falls doch noch einmal Nachschub kommen sollte, erfahrt ihr in diesem Artikel:

Was ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Zelda: Tears of the Kingdom ist ein Action-Rollenspiel mit Open World und der Nachfolger von Zelda: Breath of the Wild. Diesmal werdet ihr nicht nur auf dem Erdboden eine riesige und abwechslungsreiche Spielwelt erkunden, sondern auch schwebende Inseln voller Geheimnisse erforschen. Dafür wird es neue Fortbewegungsmöglichkeiten wie einen Ballon und ein ungewöhnliches Fluggerät mit Propellern geben. Aber auch ein neues Landfahrzeuge war im letzten Trailer bereits zu sehen:

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Viel mehr ist über das Gameplay von Tears of the Kingdom bislang noch nicht bekannt, außer dass Link nun einen dunkel gefärbten rechten Arm hat, der ihm neue Spezialfähigkeiten zu verleihen scheint. Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass auch diesmal wieder die Zelda-typische Mischung aus Erkundung, Action und Rätseln geboten werden wird. Erscheinungstermin ist der 12. Mai.