Zelda TotK-Spieler findet mysteriöse Stelle, die so heiß ist, dass Link in Flammen aufgeht

Der Ort verbrennt Link und fügt ihm Schaden zu.

Um in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mit den wechselnden Klimazonen klarzukommen, kann sich Link mit entsprechender Ausrüstung einkleiden oder Medizin zu sich nehmen. Dadurch kann er sich auch durch extrem kalte oder heiße Zonen bewegen, ohne Schaden zu nehmen.

Das Klima ist für jede Umgebung passend: Im Schneegebiet erwarten uns tiefe Temperaturen, in Lava-Gebieten müssen wir uns vor der Hitze schützen. Doch ein Fan hat nun eine Stelle in Hyrule entdeckt, die an einem Fleck extrem heiß ist, obwohl keine Lava in der Nähe ist.

Zelda: Tears of the Kingdom hat eine lokale Hitze-Stelle

Wo ist diese Stelle? Die extrem heiße Stelle befindet sich in Phirone bei den Koordinaten 0903, -2696, 0010. Mitten im Grasfeld gibt es ein Fleckchen Erde, das genauso heiß wie Lava ist. Das Thermometer von Link zeigt das Maximum an Hitze an, brennt und warnt vor extremer Hitze.

Der User zeigt in einem Video, wie sich Link an dem heißen Ort verhält:

Was passiert an dem Fleck? Link verhält sich genauso wie in Lava-Regionen. Sollte er keine entsprechende Ausrüstung tragen oder Tränke zu sich genommen haben, nimmt er mit der Zeit Schaden und verliert Herzen.

Außerdem fängt seine Ausrüstung aus Holz an zu brennen und zerfällt zu Asche. Hinzu kommt, dass Link seine Umgebung anzünden kann, wenn er an dem heißen Ort bleibt. Unpraktisch, dass die Entzündung mitten in einer Graslandschaft stattfindet.

Doch die extrem heiße Stelle scheint sich nur auf Link auszuwirken. Sobald der Spieler rohes Fleisch auf dem Fleck platziert, passiert nichts. Normalerweise brennt Fleisch in heißen Regionen und wird dann zu Grillfleisch.

In den Kommentaren erklärt ein User den Grund dafür, dass das Fleisch nicht brennt: Link muss sich ebenfalls in der heißen Zone befinden, damit das Fleisch gegrillt wird. Ein User wollte Fleisch in der Nähe eines Lavafalls grillen, doch er musste sich selbst nah genug an die Lava begeben, damit es sich entzündet.

Allerdings hat der Entdecker weitere Experimente durchgeführt und festgestellt, dass sich Holz, Obst und Pilze entzünden lassen. Außerdem seien Lava-Geräusche zu hören, wenn er auf der Stelle auf und ab springt.

So oder so ist es merkwürdig, dass mitten in der Graslandschaft ein solcher Ort existiert. Womöglich hat das Entwicklerteam diese Stelle bislang übersehen, da sie sich nicht sonderlich auf das Spielerlebnis von Zelda: TotK auswirkt.

Habt ihr schon einmal so einen merkwürdigen Ort entdeckt? Wenn ja, wo war er?