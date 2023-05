Ihr könnt in Zelda TotK ebenfalls Eisblöcke im Wasser entstehen lassen.

Zelda: Tears of the Kingdom ist das Videospiel gewordene "Ja" als Antwort auf die Fragen, ob man irgendetwas auch in diesem Spiel machen kann. Das gilt nicht nur für das Bauen aberwitziger Konstruktionen, sondern auch für so simple Dinge wie über Wasser laufen. Ihr könnt nämlich fast genau dasselbe auch in Zelda TotK machen, was das Cryo-Modul in Zelda BotW gebracht hat.

Ja, das geht: Bastelt euch in Zelda TotK einfach ein eigenes Cryo-Modul!

Darum geht's: In Zelda BotW hatten wir als eine von vier Hauptfähigkeiten die Option, Eisblöcke auf Wasser entstehen zu lassen. So ließen sich bequem diverse Flüsse überqueren und ähnliches. In Zelda TotK fehlen sämtliche Module, aber dafür haben wir einige viel bessere Fähigkeiten bekommen.

Synthese sei dank! Mit Synthese und Ultrahand gibt es jetzt nämlich zwei viel mächtigere Fähigkeiten. Sie lassen sich zum Teil allerdings auch für dieselben Zwecke wie im Vorgänger einsetzen. Beispielsweise, wenn ihr euch nach Eisblöcken sehnt und gern über Wasser wandeln würdet, ohne dafür gleich ein Floß bauen zu müssen.

Eure Gebete wurden erhört: Ein findiger Fan ist auf die simple, aber wirkungsvolle Idee gekommen, eine Eisfrucht ins Wasser zu werfen. Daraus entsteht eine Eisscholle. Die könnt ihr mit Synthese einfach an eine Lanze, einen Stock oder sonst eine Waffe kleben, und damit auch Eis erzeugen. Im Wasser. Selbstredend könnt ihr euch auch auf die schwimmenden Eisschollen stellen. Fertig ist das Cryo-Modul:

Nie wieder schwimmen! So müsst ihr Link nie wieder in die kalten Fluten stürzen, wenn ihr das nicht wollt. Stattdessen könnt ihr wie Jesus bequem über das Wasser laufen. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt irgendetwas zur Hand, das Eis erzeugt – und davon gibt es in Zelda TotK zum Glück ja eine ganze Menge. Als Bonus funktioniert das hier sogar besser als das Original-Cryomodul, weil ihr nicht mehr auf jeden Block klettern müsst.

Dasselbe funktioniert übrigens so ähnlich mit Wasser und Lava (nur dass eine Lavaplatte an der Lanze leider kein Wasser verspritzt). Ihr könnt ansonsten aber an eure Eisscholle auch einfach einen Ventilator und eine Steuerungseinheit anbringen und habt dann euer eigenes Eisboot. Der Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt und wir sind gespannt, was Spieler*innen noch alles entdecken.

Wie findet ihr das improvisierte Cryo-Modul? Was war euer bisher größter Aha-Moment im Spiel?