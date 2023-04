Zelda Tears of the Kingdom: Link zeigt uns seine Ultrahand.

In Zelda: Tears of the Kingdom kann Link eine neue Fähigkeit namens Ultrahand benutzen. Die lässt uns diverse Objekte miteinander kombinieren und unsere eigenen Fahrzeuge oder Flugobjekte craften. Nebenbei handelt es sich dabei auch noch um eine clevere Hommage an ein altes Nintendo-Gadget aus den 1960ern Jahren, das genauso hieß.

Ultrahand aus Zelda Tears of the Kingdom gab es schon in den 1960ern als Spielzeug

Darum geht's: In weniger als anderthalb Monaten erscheint endlich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Vor wenigen Tagen hat Nintendo eine ausführliche Gameplay-Präsentation dazu veröffentlicht, in der unter anderem die neue Synthese- und Ultrahand-Fähigkeiten vorgestellt wurden.

Hier könnt ihr euch das Gameplay-Video noch einmal in Ruhe anschauen:

13:45 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Über 10 Minuten Gameplay aus dem BotW-Nachfolger

Das ist Ultrahand: Mit der Ultrahand-Fähigkeit können wir allerhand (!) Objekte in der Spielwelt aufheben, herum wuchten und aneinander kleben. Zum Beispiel kann Link so aus mehreren Baumstämmen ein Floß bauen und anschließend sogar noch Propeller dran basteln. Auch Fahrzeuge und Fluggeräte wie in den anderen Trailern lassen sich so bauen.

Daher kommt der Name: Die Fähigkeit dürfte nicht zufällig diesen Namen bekommen haben. In den 1960er Jahren – als Nintendo noch keine digitalen Güter, sondern klassisches Spielzeug hergestellt hat – gab es bereits ein Nintendo-Produkt, das Ultrahand hieß.

Dabei handelt es sich um ein Gadget, mit dem wir ebenfalls weiter entfernte Gegenstände aufheben und bewegen können. In der Packung waren zum Beispiel farbige Bälle und entsprechende Ständer dafür enthalten. Eine Ähnlichkeit ist also nicht von der Hand (!) zu weisen. So sah das Ganze aus:

Der Greifarm kam unter anderem in dieser Verpackung auf den Markt. Hier wird als Datum allerdings 1973 angegeben, woanders ist von 1967 die Rede. Fest steht: Es ist schon eine ganze Weile her.

Liebevolle Hommage: Die Ultrahand ist bereits in Nintendo-Titeln wie Animal Crossing, Mario Kart oder Splatoon aufgetaucht. Bei dem Anblick werden auch unweigerliche Erinnerungen an den Nintendo Switch-Launchtitel Arms wach. Die Zelda TotK-Fähigkeit soll aber die erste namentliche Erwähnung sein (via: VG 24/7)

Wir verdanken der Ultrahand richtig viel: Besonders interessant wirkt in diesem Zusammenhang auch, dass der Erfinder des Ultrahand-Spielzeugs erst durch dieses Gadget zu Nintendo gekommen sein soll. Ursprünglich hatte Gunpei Yokoi es wohl nur zum eigenen Privatvergnügen entwickelt, aber Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi entdeckte die Ultrahand, erkannte das Potential und vermarktete es.

Später soll Gunpei Yokoi dann unter anderem das Steuerkreuz, Nintendos Game & Watch-Geräte sowie den Game Boy entwickelt haben. Außerdem sei er maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass Shigeru Miyamoto Donkey Kong machen konnte. Bei Metroid und Kid Icarus fungierte er als Producer.

Welches Detail aus dem Gameplay-Video hat euch am besten gefallen? Und kennt ihr das Ultrahand-Spielzeug vielleicht sogar selbst noch von früher?