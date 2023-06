Link hat in Zelda Tears of the Kingdom alle Hände voll zu tun – zum Beispiel mit Schilder aufstellen.

Ihr könnt in Zelda: Tears of the Kingdom zu einer echten Stütze werden: Überall in der Welt verteilt – insbesondere an Straßen – trefft ihr auf Birkda. Der versucht verzweifelt und mit wenig Erfolg, Werbeschilder für den Chef des Bauunternehmens Dumsda aufzustellen. Nur mit Statik hat er es nicht so. Da kommen wir ins Spiel und bauen ihm eine Hilfestellung. Es geht aber auch viel, viel einfacher und schneller.

Zelda TotK: So könnt ihr Birkdas Schilder am schnellsten und einfachsten festhalten

Normalerweise liegt in der Nähe von Birkda und seinem Schild immer jede Menge Baumaterial herum. Ihr solltet also keine Probleme haben, daraus mit Links Ultrahand-Fähigkeit eine zweite Stütze für das wackelige Schild zu basteln.

Aber es geht viel besser: Wer sich ordentlich Zeit, Knöpfe drücken und Nerven sparen will, kann es auch viel einfacher haben. Ihr benötigt dafür allerdings ein bestimmtes Sonau-Bauteil, das ihr natürlich erst einmal dabei haben müsst.

Das braucht ihr dafür: Einen Schwebestein. Das Sonau-Bauteil könnt ihr aus diversen Kapselspendern fischen und dann mit euch herumtragen. Benötigt ihr es, zieht ihr es einfach aus der Tasche. Das gute daran: Diese Plattform schwebt.

So geht's: Holt den Sonau-Schwebestein aus eurer Tasche. Dann müsst ihr ihn per Schlag oder Pfeilschuss aktivieren, so dass er schwebt, wo ihr ihn hinpackt (allerdings nur, solange ihr genug Batterie-Energie habt). Anschließend bewegt ihr den Schwebestein unter das Schild und das war es auch schon – fertig!

So sieht das Ganze dann in Aktion aus:

Diese Entdeckung verdanken wir Redditor CulmanO. Aber in den Kommentaren wird auch darauf hin geweisen, dass zumindest an einem der Schilder auch im Spiel ein Schwebestein in unmittelbarer Nähe zu finden ist. Es handelt sich dabei also durchaus um eine gewollte Lösungsstrategie der Entwickler*innen.

Hier findet ihr alle Schilder von Birkda in Hyrule auf der interaktiven Map

Bei Gamepressure gibt es eine extrem praktische, interaktive Map von Hyrule. Wir betten sie euch hier ein:

Wenn ihr nur die Schilder von Birkda angezeigt bekommen wollt, müsst ihr links oben auf die drei Striche klicken. So öffnet sich das Drop-down-Menü und ihr könnt zunächst auf "hide all" klicken/drücken, um alle Punkte zu entfernen. Dann markiert ihr nur noch den obersten Punkt in der Liste namens "Addison Sign Guy", wie es auf Englisch heißt. Schwupps, schon seht ihr jeden einzelnen Standort von Birkda auf der Oberfläche von Hyrule.

Was war das beste, was ihr bisher zusammen gezimmert habt, um Birkdas Schilder zu befestigen? Oder kanntet ihr diesen Trick hier schon?