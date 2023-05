Zelda Tears of the Kingdom: Alle großen Feen freischalten und Rüstung upgraden, so geht's

So findet ihr die großen Feen und gewinnt ihren Segen in Zelda: TotK.

Auch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind die riesigen Feen-Damen wieder zurück, die eure Ausrüstung für euch verbessern – wenn ihr es schafft, ihre Gunst zu gewinnen. Wo ihr die vier großen Feen findet und wie ihr ihren Segen jeweils bekommt, lest ihr hier.

Alle vier großen Feen in Zelda: TotK finden

Voraussetzungen: Die Feen verstecken sich in riesigen Blumen, die einen lila-rosanes Rauch von sich geben und so bereits gut aus der Ferne zu sehen sind. Anders als noch in Breath of the Wild kommen sie aber nicht einfach gegen Bezahlung aus ihren Blumen, ihr müsst stattdessen einige Nebenmissionen absolvieren.

Außerdem benötigt ihr mindestens drei Stallpunkte, um euch das Geschirr bei den Ställen kaufen zu können. Stallpunkte bekommt ihr, wenn ihr Pferde registriert, oder bei verschiedenen Ställen übernachtet. Sprecht im Stall mit der Rezeption, wenn ihr einem registrierten Pferd das Geschirr anlegen wollt.

Große Fee Tera freischalten

Den Anfang macht zwingend die Fee Tera. Begebt euch dafür im Tabanta-Grenzland zum Stall direkt östlich vom Dorf der Orni. Hier trefft ihr auf die Redaktion des Kleeblatt-Kuriers. Sprecht mit der Chefredakteurin Kletis und anschließend dem Orni Paen, um eine Nebenmission zu starten, die euch zu allen Ställen in Hyrule schickt.

Das könnt ihr aber erstmal ignorieren, geht stattdessen zum Stall des Waldes. Ihr findet ihn nord-östlich vom Schloss von Hyrule und süd-östlich vom Wald von Hyrule direkt am Hylia-Fluss. Geht dann wie folgt vor:

Sprecht erneut mit Paen.

Repariert mit Ultra-Hand den Wagen der Musiker. Die Räder findet ihr unter einer Überdachung.

Sprecht mit den Musikern und stimmt zu, sie zur Fee zu fahren.

Spannt ein Pferd mit Geschirr vor den Wagen, indem ihr es mit Ultra-Hand verbindet.

Fahrt den Wagen den Hügel hinauf.

Lauscht dem Lied der Musiker, bis die Fee aus der Blume kommt.

Hier ist der Fundort der großen Fee Tera auf der Karte:

So schaltet ihr die restlichen Großen Feen frei

Sprecht anschließend mit der großen Fee Tera und sie verrät euch, wo ihr die anderen drei Feen finden könnt. Die Musiktruppe könnt ihr dann jeweils am nächstgelegenen Stall finden. Allerdings müsst ihr für jede Fee zusätzlich einen bestimmten Musiker finden, damit sie aus ihrer Blume kommt.

Große Fee Mijah freischalten

Mijah findet ihr nordwestlich vom Wald von Hyrule. Geht hier zu den benachbarten Stallungen und ihr trefft die Musikertruppe erneut. Nun müsst ihr den Horn-Spieler finden. Er ist westlich der Tabanta-Brücke in einem kleinen Krater, wo er feststeckt (siehe Karte unten). Baut ihm einfach mit Ultra-Hand einen provisorischen Heißluftbalon für seinen Wagen und fliegt ihn aus dem Krater, damit er sich der Musikertruppe wieder anschließt.

Zurück bei den Musikern müsst ihr wieder euer Pferd vor ihren Wagen spannen und mit Ultra-Hand ein Dach darauf setzen, bevor ihr zur Großen Fee fahren könnt.

Hier findet ihr Mijah und den Horn-Spieler.

Große Fee Cotura freischalten

Cotura findet ihr östlich vom Hylia-See. Redet wie zuvor mit den Musikern bei der nahen Stallung und macht euch auf die Suche nach dem Drummer. Geht nach Norden und ihr findet ihn nahe des Weges nach Kakariko. Etwas östlich davon hat er sein Lager nahe des Sees aufgeschlagen.

Er fordert von euch ganz speziellen Honig, den ihr entweder vom Hornspieler noch habt, oder im Wald südlich von euch finden könnt. Habt ihr die Truppe wieder vereint, müsst ihr diesmal mit Ultra-Hand ein Boot bauen, den Karren der Musikertruppe darauf befestigen und über den Fluss zur nächsten Fee fahren.

Hier findet ihr Cotura und den Drummer.

Große Fee Caesa freischalten

Caesa findet ihr südwestlich vom Inneren Hyrule nahe der Randgebiet-Stallungen. Sie möchte Flöten-Musik, sprecht also mit den Musikern bei den Stallungen und findet anschließend den Flötenspieler auf einem Baum in Phirone, nördlich von den Hochland-Stallungen.

Er will 10 Glühwürmchen von euch, die ihr im Wald direkt nördlich von seiner Position bei Nacht fangen könnt. Habt ihr sie zu ihm gebracht, sollt ihr noch ein Mädchen aus dem Stall zu ihm bringen, um die Quest zu beenden.

Kehrt dann zur Musikertruppe zurück. Um über den blockierten Pfad zur Großen Fee zu kommen, müsst ihr nun noch ein Gefährt in der Nähe mit Ultra-Hand fertig zusammenbauen, indem ihr ein letztes Zonai-Rad und einen Hebel anbaut. Packt den Wagen der Musikertruppe oben drauf, sagt ihnen dass sie einsteigen sollen und ihr könnt die letzte Fee erreichen.

Hier findet ihr Caesa und den Flöten-Spieler.

So könnt ihr Ausrüstung in Zelda: TotK upgraden

Nun könnt ihr bei jeder Fee das Upgrade-Menü für eure Ausrüstung öffnen. Je mehr Große Feen ihr freigeschaltet habt, desto höher ist das maximale Upgrade-Level. Jede Aufwertung kostet euch aber auch Rubine und Materialien, stellt also sicher, dass ihr genug davon dabei habt.