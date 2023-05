Zelda TotK: Mit diesem Trick müsst ihr im Inventar nicht mehr ständig nach Items wühlen

Klar, der Arm von Link hat nützliche Tricks auf Lager. Aber auch die kleinen Dinge wie Sortierfunktionen sind nicht zu unterschätzen.

Als Fortsetzung von Breath of the Wild hat Nintendo sich für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht nur grundlegende Neuerungen wie die neuen Fähigkeiten einfallen lassen, um uns bei Laune zu halten, sondern auch an kleinen Ecken und Enden Verbesserungen vorgenommen.



Eine davon ist etwas unscheinbar, aber nicht weniger praktisch. Ganz im Gegenteil: Eine kleine, aber feine Inventar-Funktion macht uns das Leben in Tears of the Kingdom um einiges leichter.

Mehr Ordnung in der Tasche spart Zeit, auch in Zelda TotK

Wie meine Mutter immer schon zu sagen pflegte: "Räum auf, dann findest du dein Zeug auch schneller wieder!". Wie Recht sie doch hatte und das gilt nicht nur fürs echte Leben, sondern auch für Videospiele. Link scheint sich diesen Rat nun auch stärker zu Herzen zu nehmen, was uns in Tears of the Kingdom zugute kommt.

Auch wenn es kaum auffällt, weil wir bereits in Breath of the Wild im Inventar Items sortieren konnten, macht eine neue Sortierkategorie bei Materialien den entscheidenden Unterschied.

Statt Äpfel, Feuerfrüchte oder Ventilatoren nämlich einfach nur nach Typ oder Angriffsstärke zu sortieren, können wir über die Y-Sortiertaste auch "Am häufigsten verwendet" auswählen.

Damit rutschen unsere meist genutzten Materialien dann direkt nach vorn, was uns die elendige Sucherei im vollgemüllten Inventar oder in der Schnellauswahl (Steuerkreuz nach oben) erspart.

Mehr Tipps und Tricks zu Zelda Tears of the Kingdom

Dass wir unsere Materialien auf diese Art und Weise sortieren können, ist nur ein kleiner, aber feiner Trick. Sucht ihr nach weiteren Tipps oder großen Guides, haben wir hier noch eine Auswahl für euch:

Noch mehr hilfreiche Artikel zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom findet ihr auf GamePro.de. Außerdem halten wir euch zu Nintendos neustem Meisterwerk auch anderweitig auf dem Laufenden. Immerhin gibt es in Hyrule wirklich eine Menge zu entdecken und auszuprobieren – Links neue Fähigkeiten sei Dank.

Aber verratet uns doch erst einmal, ob ihr selbst entdeckt habt, dass Materialien auch nach "Am häufigsten verwendet" sortiert werden können. Hilft euch diese Quality-of-Life-Verbesserung genauso gut weiter wie uns?