Zelda Tears of the Kingdom: Explosiver Pfeiltrick lässt euch wertvolle Donnerblumen sparen

Link kann es in Tears of the Kingdom nicht nur mithilfe von Donnerblumen knallen lassen.

Mit Donnerblumen synthestierte Pfeile sind in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eine mächtige Waffe. Die damit ausgelösten Explosionen schicken oft größere Gruppen oder Minibosse – diese dann natürlich mit mehreren Treffern – ins Nirvana. Auch bei unseren Runden durch Hyrule haben uns die fliegenden Bomben schon gute Dienste geleistet.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Donnerblumen sind in Hyrule ziemlich rar und meistens hat man nicht mehr als eine Handvoll dabei. Dementsprechend will der Einsatz der Bombenpfeile gut überlegt sein. Wie wir jetzt auf Reddit gesehen haben, gibt es aber eine vergleichbare Alternative – und die kostet keine Donnerblumen.

Schon mal eine Sonau-Kanone an einen Pfeil geklebt?

Redditor AverageDogg0 hat auf der Plattform ein kurzes Video geteilt und die Frage gestellt, ob man schon wusste, dass Sonau-Kanonen auch als Bombenpfeile genutzt werden können. Wir zumindest mussten diese Frage bislang mit "Nein" beantworten, haben also nach über 100 Stunden in TotK mal wieder was gelernt.

Denn genau diese Sonau-Kanonen – die über die entsprechenden Automaten in Hyrule vergleichsweise leicht zu bekommen sind – dienen als nahezu perfekter Donnerblumen-Ersatz. Packt im entsprechenden Menü einfach eine Kanone an einen Pfeil und BOOM! Im Video wird das Ganze an einem Leunen erprobt:

Kurios: Gerade AverageDogg0 muss sich offenbar keine Sorgen um Donnerblumen-Knappheit machen. Denn wie sein Menü verrät, besitzt er ganze 984 (!) der effektiven Kracher. Das bleibt auch in den Kommentaren nicht unbemerkt, wie etwa dem von HyakkiGousen:

"Guter Gott, du hast den gesamten Vorrat an Bombenblumen von Hyrule."

Die Sonau-Kanonen können übrigens nicht nur als Donnerblumen-Ersatz genutzt wurden, sondern fungieren in Verbindung mit einer beliebigen Waffe auch als formidable Knarren. Tears of the Kingdom ist voll mit diesen Details und auch wenn die Fans auf der ganzen Welt schon jede Menge versteckter Kniffe entdeckt haben, wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis dem Open World-Spiel auch sein letztes Geheimnis entlockt worden ist.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.

Hattet ihr schon mal Sonau-Kanonen an Pfeile geklebt?