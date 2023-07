Zelda TotK-Fan zeigt, wie ihr Link eine Knarre verpasst und das Spiel zum Shooter macht

Die Sonau-Kanonen sorgen bei Benutzung für ordentliche Explosionen.

Link tritt seinen Feind*innen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hauptsächlich mit Schlagwaffen, also Schwertern oder Lanzen gegenüber. Für den Fernkampf nutzt das Spitzohr primär Bögen, es gibt aber auch eine Möglichkeit noch andere Schusswaffen zu basteln – und damit sogar ähnlich wie in einem Shooter zu zielen.

Gesehen haben wir diese Idee zuerst im TotK-Reddit. Dort fragte User VividAwareness4719 in einem Thread andere Fans, ob sie schon wüssten, dass man die Sonau-Kanonen an beliebige Waffen synthetisieren und dann mit der Schultertaste zielen könne.

Und tatsächlich funktioniert das, wir haben es selbst ausprobiert. Und ihr könnt diese Zelda-Knarren auch ganz leicht nachbauen. Ihr braucht dafür lediglich zwei Dinge.

eine Waffe zum synthetisieren

Kanone (Sonau-Item)

Wählt die Kanone über das entsprechende Menü aus und legt sie auf den Boden. Dann nutzt ihr die Synthese, um die Kanone an die Waffe zu kleben und schon habt ihr eine funktionsfähige Schusswaffe gebaut.

Fast wie ein "echter" Shooter

Die Kanone könnt ihr jetzt abfeuern, wenn ihr "normal" mit eurer Waffe schlagt, die angesprochene "Zielfunktion" läuft dann aber über eine andere Taste.

Mit der vorderen Schultertaste "R" könnt ihr Waffen normalerweise wegschmeißen, in Tears of the Kingdom funktioniert sie ein wenig wie "Kimme und Korn" in Third-Person-Ansicht. Denn wenn ihr sie mit synthetisierter Kanonenwaffe drückt, zielt Link und wenn ihr die Taste loslasst, schießt er.

In diesem Clip könnt ihr das in Aktion sehen:

0:28 Zelda Tears of the Kingdom: Kanonenwaffe in Aktion

Zugegeben, Tears of the Kingdom dauerhaft als Shooter zu spielen, dürfte ziemlich unkomfortabel sein, zumal ihr bei der Benutzung auch durch eure Batterieleistung beschränkt seid. Aber gerade für größere Gegnergruppen lohnt sich der Knarren-Kniff durchaus, da sich über die R-Taste wirklich vergleichsweise gut zielen lässt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschien im Mai exklusiv für die Nintendo Switch. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Guides sowie Tipps und Kniffe zum Spiel. Darunter etwa Empfehlungen für Einsteiger*innen sowie die Fundorte des Master-Schwerts und des Hylia-Schilds. Auch Übersichten zu den besten Rüstungen und Waffen des Spiels haben wir für euch aufbereitet.

Habt ihr euch in Tears of the Kingdom schon mal eine solche Knarre gebastelt?