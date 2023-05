Das Master-Schwert in Zelda TotK bekommen: So schnappt ihr euch eine der besten Waffen im Spiel

So bekommt ihr das Master-Schwert in Zelda Tears of the Kingdom.

Das Master-Schwert (oder auch Bannschwert) ist vermutlich die legendärste und unverkennbarste Waffe in der Geschichte von The Legend of Zelda. Link führte es schon in vielen Serienteilen und natürlich lässt sich das Master-Schwert auch in Tears of the Kingdom finden.

Was ist das Besondere am Master-Schwert? Anders als nahezu alle anderen Waffen im Spiel geht das Master Schwert nicht kaputt, ihr behaltet es also dauerhaft, was es automatisch zu einer der besten und attraktivsten Waffen des Spiels macht.

Allerdings könnt ihr es nicht jederzeit einsetzen, da sich die Kraft des Schwertes mit Benutzung erschöpft und sich ab einem gewissen Zeitpunkt erst wieder aufladen muss. Dieser Vorgang dauert 10 Minuten, danach könnt ihr das Schwert wieder benutzen.

Der Moment, in dem ihr das Bannschwert freischaltet, ist ein ganz besonderer.

Insgesamt gibt es in Tears of the Kingdom zwei Möglichkeiten, die berühmte Waffe freizuschalten. Wir erklären euch beide Wege.

Wichtig: Egal für welchen Weg ihr euch entscheidet, müsst ihr Link für das Master Schwert mit einem kompletten zweiten Ausdauerring austatten. Es ist also notwendig, dass mindestens 20 Schreine absolviert und entsprechend viele Segenslichter einsammelt.

Möglichkeit 1: Hauptmission "Die Tränen des Drachen"

Wenn ihr dem Rat in der übergreifenden Haupthandlung folgt und euch auf den Weg zu den Orni im Nordwesten von Hyrule macht, könnt ihr in der Nähe des Stalls von Maritta eine Hauptquest mit der Shiekah-Ältesten Impa freischalten, die sich auf einem Feld in Laufweite vom Stall befindet. Impa bittet euch zunächst, ihren Ballon zu reparieren und anschließend das große Bild – eine sogenannte Geoglyphe – aus der Luft zu untersuchen.

Anschließend sollt ihr sie im Vergessenen Tempel (in nördöstlicher Richtung) treffen, wo sie euch bittet, auch alle weiteren Geoglyphen zu untersuchen. Das ist dann gleichzeitig auch der Start der Mission "Die Tränen des Drachen".

Insgesamt 10 weitere der riesigen Geoglyphen sind auf der Oberfläche von Hyrule verteilt. Sucht die entsprechenden Orte auf und haltet im Geoglypgen-Gebiet jeweils nach einem kleinen Teich Ausschau. Hier könnt ihr Sequenzen aktivieren, die zeigen, was Prinzessin Zelda erlebt/erlebt hat.

Auf dem Bild haben wir alle Geoglypen-Positionen markiert.

Alle Geoglyphen in Hyrule

Sobald ihr alle Geoglypen und Sequenzen freigeschaltet habt, erscheint ein Punkt auf der Marcuse-Halbinsel im Osten der Karte , an dem ihr einen weiteren kleinen Teich findet. Schaut euch die Sequenz an, um den Ort des Master Schwerts zu erfahren.

Fundort des Master Schwerts

Die Waffe steckt im Kopf des weißen fliegenden Drachen, der seine Kreise über Hyrule zieht.

Um nun auf den Drachen zu gelangen, schaut euch seine Flugbahn genau an und antizipiert, von welchem Turm oder welcher Himmelsinsel ihr ihn am besten erreichen könnt. Bei unserem Spielstand hat es beim Turm nahe des Zora-Reichs funktioniert.

Versucht am besten, direkt auf dem Kopf des Drachen zu landen, um euch den Weg über den Körper zu sparen.

Sobald ihr auf dem Drachen seid, arbeitet euch bis zum Kopf des Tieres vor und aktiviert die Sequenz zum herausziehen des Schwerts. Hier ist es wie beschrieben wichtig, dass ihr bereits über zwei volle Ausdauerringe verfügt!

Nur wer genug Ausdauer hat, kann das Master-Schwert aus dem Kopf des Drachen ziehen.

Geschafft! Sobald ihr das Schwert herausgezogen habt, ist das Master-Schwert euer und ihr könnt es ab sofort gegen eure Feinde einsetzen.

Möglichkeit 2: Wald der Krogs/Rettung des Deku-Baums

Ähnlich wie schon in Breath of the Wild bekommt ihr auch in Tears of the Kingdom im Hyrule-Wald einen Hinweis auf das Master-Schwert. Der ganze Wald ist allerdings in dichten Nebel gehüllt und ihr werdet euch zwangsläufig verlaufen, weswegen ihr den Zugang über den Untergrund nehmen solltet.

Benutzt dafür den Abgrund in der Nähe der Ulmo-Anhöhe und arbeitet euch dann in Richtung des Krog-Gebiets vor – gleicht dafür regelmäig die Karten von Untergrund und Oberfläche ab.

Ihr wisst, dass ihr richtig sein, wenn ihr ein großes Steinmonument seht. Nutzt jetzt den Deckensprung, um im Wald der Krogs herauszukommen. Den Hinweis auf das Schwert bekommt ihr allerdings nicht sofort, sondern ihr müsst erst dem Deku-Baum helfen, der von Miasma befallen ist. Ihr müsst den Baum also betreten und zwei Mini-Bosse erledigen, bevor euch der Baum den Fundort des Schwerts verrät.

Verfahrt danach wie oben beschrieben, um auf den Drachen zu gelangen und euch das Schwert zu schnappen.