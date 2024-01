Zelda TotK-Fan stellt sich eine völlig banale Frage und investiert 1855 Stunden, um eine Antwort zu erhalten

Open World-Spiele bieten viele Beschäftigungsmöglichkeiten; und manche Fans finden sehr verblüffende.

Darüber, dass es in Zelda: Tears of the Kingdom zu wenig zu tun gäbe, hat sich bestimmt noch niemand beschwert. Wer von 1855 Stunden im Spiel hört, denkt vermutlich an Open World-Aktivitäten und grenzenlose Bastelprojekte. Ein Fan hat diese enorme Spielzeit aber lediglich investiert, um eine Frage zu beantworten, auf die wir nicht einmal gekommen wären - und die Antwort ist eine sehr große Zahl.

Zelda-Fan nimmt sich Aufgabe an, die sonst wohl keiner erledigt hätte

Das Wichtigste in Kürze Ein Zelda-Fan hat 1855 Stunden investiert, um herauszufinden, wie viele Irrlichter in Links Taschen passen.

Der Fan fing an, die Irrlichter zu sammeln, da er gerne Items in Spielen sammelt.

Es gab keine guten Guides, um die Irrlichter effizient zu farmen, also entwickelte der Fan eigene Routen.

Am letzten Tag sammelte der Fan 23.000 Irrlichter ein und fand die Obergrenze bei 999999.

X-User (ehemals Twitter) Squall teilt in einem Post, der auf Japanisch verfasst ist, mit:

[...] Die Obergrenze lag bei 999999. Ich sammle es seit Juni letzten Jahres und habe dafür 1855 Stunden gebraucht. Ich bin schon müde und kann mich überhaupt nicht bewegen...

Ja, Letzteres können wir uns gut vorstellen. Aber um was geht es hier den eigentlich? Die Antwort ist gerade aufgrund der enorm hohen Stundenzahl so verblüffend: Der Fan wollte wissen, wie viele Irrlichter in Links Taschen passen. Dazu liefert er auch gleich noch das Beweis-Bild für die Obergrenze.

Da stellt sich natürlich die Frage: Warum kommt jemand auf so eine Idee und investiert umgerechnet sechs Monate, nur um immer wieder dasselbe Item zu farmen? In einem Interview hat der Fan das ausführlich beantwortet; zusammengefasst ist er da einfach so reingerutscht (via automaton-media.com).

Zunächst konnte sich Squall einfach nicht von Tears of the Kingdom lösen und erklärt, dass er oder sie schon immer gerne Items in Spielen gesammelt hat. Im neuesten Zelda fiel die Wahl auf Irrlichter, unter anderem, weil der X-User keine Möglichkeit kannte, sie mit Glitches zu farmen. Dabei stellte Squall fest, dass es keine zufriedenstellenden Guides gab, die gute Farm-Routen für die Items verrieten.

Also machte der Fan sich daran, selbst welche zu entwickeln. Irgendwann war es soweit, dass der X-User an manchen Tagen dreimal eine vierstündige Route abfarmte und dabei insgesamt 15.000 Irrlichter an einem einzigen Tag einsammelte.

Irgendwann war dann einfach die Neugier da, wo die Obergrenze liegt. Am letzten Tag sammelte der Fan sogar ganze 23.000 Irrlichter ein.

So absurd die ganze Challenge unter dem verbundenen Zeitaufwand vielleicht auf den ersten Blick wirken mag: Was Menschen dabei hilft, abzuschalten und sich wohlzufühlen, ist nun einmal sehr unterschiedlich und kann je nach Lebenssituation auch stark variieren.

Was für die einen langweilig und gleichförmig anmuten mag, empfinden andere als schön gradlinig. Darum können wir festhalten, dass dieser Farm-Marathon zwar ungewöhnlich ist, aber dem Fan offensichtlich Freude bereitet hat, die wir ihm gönnen.

Habt ihr euch auch schon mal ungewöhnliche Aufgaben gestellt, nur um euch noch länger mit einem Spiel zu beschäftigen und nicht loslassen zu müssen?