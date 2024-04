Zelda TotK-Fan entdeckt, dass manche Hühner im Spiel offenbar einen eingebauten Kompass haben und teilt den Videobeweis

Die Cucco-Hühner sind auch in Tears of the Kingdom für einige Überraschungen gut.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom jährt sich bald zum ersten Mal. Und wie für Open World-Spiele üblich, stecken in der Spielwelt derart viele Details und Geheimnisse, dass manche davon erst jetzt entdeckt werden.

So auch bei diesem Beispiel, das zumindest wir noch nicht kannten und das uns beim Anschauen ein ordentliches Schmunzeln entlockte – auch, weil es die enorme Detailliebe demonstriert, die in den Switch-Hit geflossen ist.

Kakariko-Hühner schauen immer in Richtung des Dorfes

Worum geht es genau? Wie schon in vielen anderen Zelda-Spielen zuvor gibt es auch in Tears of the Kingdom hühnerähnliche Tiere, die Cuccos. Serienveteran*innen wissen, dass man die nicht über längere Zeit ärgern sollte, neben der allen Cuccos innewohnenden Aggression haben die Federviecher aber offenbar noch ein anderes eingebautes "Feature".

Das hat zumindest Redditor Slashersmash69 herausgefunden. Wie er anmerkt, haben zumindest alle Cuccos aus dem Dorf Kakariko eine Art eingebauten Kompass. Das äußert sich so, dass die Tiere, wenn sie sich außerhalb des Dorfes befinden, immer in die Richtung von Kakariko schauen – selbst, wenn sie viele virtuelle Kilometer entfernt sind.

Ein kurzes Video, das die "Kompass-Theorie" beweist, hat Slashersmash69 gleich noch mit dazu gepackt:

Auch wenn wir viel Zeit in Hyrule verbracht haben, ist uns dieses charmante kleine Hühnerdetail nicht aufgefallen. Vermutlich aber auch, weil wir die Cuccos hauptsächlich gemieden haben. Es zeigt aber einmal mehr, dass es sich in Tears of the Kingdom lohnt, die Augen aufzuhalten – weil einem sonst solche netten Kleinigkeiten entgehen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit Mai 2023 für die Nintendo Switch erhältlich und gehört wie der Vorgänger Breath of the Wild zu den besten Spielen für Nintendos aktuelle Konsole. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Guides sowie Tipps und Kniffe zum Spiel. Darunter beispielsweise Empfehlungen für Einsteiger*innen sowie Karten für die Fundorte aller Schreine und Kartographietürme in Hyrule.

