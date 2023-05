Zelda TotK: Ich kann nicht aufhören mit dem Schild zu skaten - und so seid ihr genauso cool wie ich

So skatet/surft ihr in Zelda: Tears of the Kingdom auf eurem Schild.

Zugegeben: Die Steuerung von Zelda Tears of the Kingdom ist überladen und hält so viele Kombinationen bereit, dass ich mich zumindest anfangs komplett überfordert gefühlt habe. Ein versteckter Kniff, den uns das Spiel nicht direkt verrät (zumindest nicht, dass ich wüsste), hält mich allerdings dauerhaft bei Laune: Es ist möglich, auf dem Schild zu skaten und zu surfen!

Auf dem Schild surfen/skaten - so geht's

Hier eine einfache Erklärung, wie ihr Link dazu bringt, auf seinen Schild zu hüpfen und damit beispielsweise Abhänge hinunter zu surfen:

rüstet ein beliebiges Schild aus

haltet ZL gedrückt

springt mit X hoch, während ihr ZL gedrückt haltet

drückt jetzt mitten in der Luft die A-Taste

Aber Achtung: Surft/skatetet ihr auf dem Schild, dann sinkt die versteckte Haltbarkeitsanzeige, heißt: Euer Schild kann auch beim wiederholten Skaten/Surfen kaputt gehen!

Wie das untere Video zeigt, könnt ihr aber nicht nur Abhänge hinuntersurfen, sondern mit eurem Schild in feinster Tony Hawk-Manier auch "Rails" grinden.

Dazu lauft ihr einfach auf eine Schiene zu und haltet euch an die oben genannte Tastenkombination. Das sieht nicht nur stylischer aus, sondern erspart es euch auch, dass ihr erst mühsam eine Minenlore auf der Schiene platzieren müsst.

Und wer noch stylischer unterwegs sein will, klebt einfach via Synthese eine Minenlore an Links Schild. Somit habt ihr eine Minilore, auf der ihr jetzt skaten und Schienen etwas flinker grinden könnt!

Keine Ahnung, wie es euch geht, aber seit ich weiß, dass ich auf meinem Schild skaten kann, kann ich gar nicht mehr aufhören damit. Mein Schild-Verschleiß ist jetzt zwar weitaus größer als zuvor, aber hey: Dafür bin ich jetzt immerhin cool (zumindest rede ich mir das ein).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.