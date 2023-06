In Zelda Tears of the Kingdom gibt es über 150 Schreine und manche sind sehr komplex.

Die Schreine in Zelda: Tears of the Kingdom funktionieren teilweise schlicht als Rätsel, als Kampf-Probe, Herausforderung unserer Skills oder als Tutorial. Fast immer bieten sie unterschiedlichste Möglichkeiten, wie wir sie bestehen können.

Da stellt sich natürlich die Frage, ob andere Zelda-Fans auf dieselben Ideen gekommen sind wie wir. Genau das beschäftigt diesen Fan, der eine wirklich coole Lösung für den Jiuk-um-Schrein präsentiert und wissen will, ob ihn andere "wie gedacht" absolviert haben.

Zelda TotK-Spieler zeigt coole alternative Schrein-Lösung für den Jiuk-um-Schrein

Darum geht's: Eigentlich ist der Jiuk-um-Schrein wohl als eine Art Tutorial gedacht. Wir sollen lernen, wie wir Gewicht und Form von Platten arrangieren müssen, um damit gut über unterschiedliche Arten von Schienen gleiten zu können – mit steigendem Schwierigkeitsgrad.

Wer diesen Rätsel-Schrein recht früh in seiner oder ihrer Zelda TotK-Karriere spielt, braucht wahrscheinlich eine Weile, bis die Lösung ausgetüftelt ist. Besonders für die letzte Schienen-Konstellation hat es zumindest bei mir etwas gedauert, bis ich durch mehrere Fehlversuche endlich drauf gekommen bin, wie es klappt.

Redditor HeroTehDude zeigt eine wirklich beeindruckende, schnelle und richtig coole Art und Weise, diesen Schrein innerhalb kürzester Zeit zu absolvieren (allerdings erklärt er in einem Kommentar, dafür auch ungefähr 2 Stunden lang herum probiert zu haben):

Wo ist der Schrein? Ihr findet den Jiuk-um-Schrein direkt nördlich der Quelle des Mutes, südöstlich und nicht weit vom Turm im Pappel-Hochland. Der befindet sich wiederum nordöstlich des Hylia-Sees.

Hat irgendwer diesen Schrein auf die eigentlich vorgesehene Art und Weise erledigt?

Die meisten wohl schon: Viele Menschen erklären in den Kommentaren, dass sie den Schrein genau so gemacht haben, wie er wohl von den Entwickler*innen gedacht war. Immerhin kann so auch etwas gelernt werden und vielen war gar nicht bewusst, dass es Alternativen gibt.

Noch eine gute Möglichkeit: Redditor DoodDoes hat noch eine andere, alternative Lösung, die ebenfalls sehr cool klingt. Ihr könnt einfach eine Plattform auf die Kanten des ersten Gangs legen, dort per Deckensprung hoch gelangen und dann den ganzen Weg bis zum Ende mit dem Parasegel gleiten.

Darauf kommt dann auch die passende Reaktion:

"Deckensprung ist so verflucht OP ... wenn man es schafft, sich daran zu erinnern, dass es im Spiel ist."

Was ist überhaupt vorgesehen?

Die Frage bleibt natürlich, was genau eigentlich die vorgesehene Art und Weise ist, einen Schrein oder irgendetwas in Zelda Tears of the Kingdom zu schaffen. In diesem DarylTalksGames-Video wird die folgende Antwort herausgearbeitet: Solange die Entwickler*innen die Möglichkeiten nicht entfernen (was durchaus manchmal vorkommt), sind wohl alle möglichen Alternativen die vorgesehenen Lösungswege.

Die Zelda-Entwickler*innen wollen, dass es sich wie cheaten anfühlt, wenn wir mehr oder weniger von selbst auf eine kreative Möglichkeit kommen, etwas zu meistern.

Wie habt ihr den Jiuk-um-Schrein erledigt? Experimentiert ihr in Zelda TotK viel herum oder geht ihr meist die offensichtlichsten Lösungswege?